«النسور الخارقة» تحلق إلى بنين فوق الماء!

أبوجا (أ ف ب)

كشف الألماني جيرنوت رور مدرب منتخب نيجيريا، أن فريقه سيسافر على متن قارب إلى بنين السبت المقبل، من أجل خوض مباراته ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021، وقال رور الذي سبق أن قام بهذه الرحلة، إنها ستكون أفضل طريقة للوصول إلى الدولة المجاورة.

وقال المدرب «67 عاماً»: ستكون أفضل طريقة للذهاب إلى هناك، السبت الماضي قمت بالرحلة، كنا نطير فوق الماء، وكانت الرحلة سريعة وهادئة جداً، علماً أنها استغرقت حوالي الساعة من الوقت.

ولجأ منتخب «النسور الخارقة» إلى البحر بسبب الطرق السيئة والوعرة بين البلدين، إلى جانب العديد من البروتوكولات المطلوبة لرحلة قصيرة عبر الحدود.

سيغادر بطل أفريقيا في ثلاث مناسبات آخرها عام 2013، والذي استدعى ما يصل إلى 20 لاعباً محترفاً خارج البلاد، إلى العاصمة بورتو نوفو صباح «الجمعة».

وتتصدر نيجيريا المجموعة الثانية عشرة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة عن بنين الثانية، فيما تحتل سيراليون المركز الثالث «3 نقاط» أمام ليسوتو «نقطتان» الرابعة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في يناير المقبل في الكاميرون.



