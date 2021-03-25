مونديال الخيول بكل اللغات في 40 محطة تلفزيونية

محمد حسن (دبي)

بكل اللغات، وفي كل القنوات سيتم عرض سباق كأس دبي العالمي التي تبلغ إجمالي جوائزه المالية 26.5 مليون دولار وستتوجه انظار العالم إلى دبي لمتابعة البث الحي لأمسية اليوبيل الفضي في 40 محطة تلفزيونية، وتتنافس الخيول من أكثر من اثنتي عشرة دولة في تسعة سباقات من الدرجة الأولى، بما في ذلك ست مسابقات للمجموعة الأولى، في«أكثر السباقات إثارة بالعالم».

ووقع نادي دبي لسباق الخيل وشركة التوزيع والإنتاج، RMG، مع مجموعة من الشبكات الرائدة التي ستعرض الحدث على الهواء مباشرة، وهناك اهتمام غير مسبوق بالسباق في الولايات المتحدة، حيث تعرض قناة Fox Sports التحدي مباشرة لأول مرة على FS1.

ويجتذب سباق ديربي الإمارات للفئة الثانية لمسافة 1900 متر خيولاً دولية مع متسابقين من إنجلترا وأوروجواي واليابان، ويعد ديربي الإمارات جزءًا لا يتجزأ من «الطريق إلى كنتاكي ديربي»، حيث يمنح نقاطًا على مقياس 100-40-20-10، وسباق ديربي كنتاكي للفئة الأولى لمسافة 2000 متر هو الأشهر في أميركا، ومصمم لجذب أفضل الخيول في العالم في سن ثلاث سنوات إلى بوابات الانطلاق في مدينة لويزفيل بولاية كنتاكي.

وفي هذا العام، يضم السباق اثنين من الامهار الأميركية التي تم تدريبها وشحنها إلى دبي بحثًا عن باب خلفي في سباق ديربي كنتاكي، وهما «امبفلانت»، بإشراف دوج اونيل، و«لوجامو».

وفي امسية الـ 12 مليون دولار يبحث فرانكي ديتوري مع جريت سكوت للفوز بكأس دبي العالمي لكي يتمكن من معادلة الرقم القياسي لفوز الفارس جيري بيلي باللقب الغالي، والذي حققه 4 مرات، كما سيحقق أيضاً انتصار تاريخي في السباق باسم السعودية.