3 فئات في الجولة الثانية من دوري «أم الإمارات» للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غدا الجولة الثانية من دوري أم الإمارات للجو جيتسو، بمشاركة واسعة من لاعبات الأندية والأكاديميات داخل الدولة، وتطمح المشاركات إلى تقديم أداء عالٍ يمكنهن من مواصلة المشوار والمنافسة حتى النهاية، إضافة إلى الاستفادة من هذه الجولة في تعزيز جاهزيتهن لخوض منافسات بطولة أبوظبي جراند سلام، وبطولة أبوظبي العالمية.

وستكون المنافسات ضمن ثلاث فئات هي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، وأكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، أن الجولة الثانية من البطولة ستمثل تكملة للمشهد الفني الرائع الذي طغى على منافسات الجولة الأولى. وأضاف: لاحظنا خلال الأعوام القليلة الماضية أن بطولات الجو جيتسو المخصصة للسيدات لا تقل حماسة وتنافسية عن تحديات الرجال، حيث أثبتت بنت الإمارات أنها على قدر المسؤولية والتحدي وتملك القدرة على تمثيل الدولة بأفضل صورة في البطولات المحلية والعالمية.

وتابع: الأداء الذي قدمته اللاعبات على البساط في الجولة الأولى، يبرز أهمية التدريبات عن بُعد والمعسكرات التي نظمها الاتحاد خلال فترة توقف البطولات، مما ساهم في سرعة استعادتهن للياقتهن البدنية وتطوير الجوانب الفنية لديهن.

وشهدت الجولة الأولى تألق لاعبات أندية العين والوحدة والجزيرة والظفرة وأكاديمية بالمز سبورت «777»، حيث نجحت في حصد أكبر عدد من الميداليات. وتتطلع هذه الأندية والأكاديميات إلى مواصلة مشوار التألق خلال الجولات القادمة.