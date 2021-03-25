غريب: «قرار ثلاثي» يحدد مشاركة صلاح في «الأولمبياد»!

القاهرة (أ ف ب)

أكد شوقي غريب مدرب المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، أن مشاركة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل يحددها «قرار ثلاثي».

وقال غريب: قرار انضمام محمد صلاح للمنتخب قرار ثلاثي، أولاً قرار فني مني أنا شخصياً، ثم قرار إداري من نادي ليفربول ومديره الفني الألماني يورجن كلوب، ثم قرار رغبة اللاعب نفسه في المشاركة معنا في الأولمبياد.

وأضاف: انضمام صلاح للمنتخب في الأولمبياد تحرك من الدولة، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والجهاز الفني، بحثاً عن ميدالية أولمبية ستكون الأولى في تاريخ مشاركة كرة القدم المصرية في الأولمبياد.

وحول ما إذا كان هناك تواصل بين المدير الفني واللاعب، قال غريب: أنا أعلنت رغبتي وأمنيتي في أن يكون صلاح معنا في الأولمبياد، واللاعب لم يعلن رفضه، وهو ما يعني أن لديه الرغبة في المشاركة معنا.

وأضاف: اسم صلاح كأحد أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى العالم سينقل منتخب «الفراعنة» إلى مكانة أخرى في الأولمبياد، مشيراً إلى أن «وجوده سيفرق معنا كثيراً»، مستشهداً بدور البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في قيادة منتخب بلاده للحصول على ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وحول ما أثير بشأن رفض بعض اللاعبين وجود صلاح «28 عاماً» في قائمة المنتخب الأولمبي، رد المدرب: «ليس من حق أي لاعب أن يرفض أو يوافق على ضم أو استبعاد لاعب بعينه من القائمة»، موضحاً: «لو هناك لاعب هو من يختار قائمة المنتخب، يتوجب علينا كجهاز فني البقاء في منازلنا».

وكان قائد المنتخب الأولمبي الفائز بذهبية بطولة أفريقيا للمنتخبات الأولمبية ولاعب بيراميدز رمضان صبحي أعلن في تصريحات سابقة رفضه ضم أي لاعب من فوق السن القانونية لقائمة المنتخب، في إشارة منه لما تردد عن انضمام صلاح تحديداً لقائمة المنتخب الأولمبي.

وتنص قوانين مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية على إمكانية مشاركة ثلاثة لاعبين فوق السن القانونية «23 عاماً».

وعن وجود نية لدى الجهاز الفني لضم حارس مرمى المنتخب والأول والأهلي محمد الشناوي «32 عاماً» لقائمة المنتخب الأولمبي، قال غريب: «الشناوي موجود ضمن قائمة تضم 14 لاعباً فوق السن مرشحين للانضمام إلى القائمة النهائية، ولكني في الوقت الحالي لا أفكر في ضم حارس الأهلي نهائياً، ليست هناك أزمة في هذا المركز، فلدينا الآن ثلاثة حراس يلعبون في الدوري الممتاز بشكل أساسي، وهم محمد جاد «إنبي» وعمر رضوان «أسوان» ومحمد صبحي «الاتحاد السكندري»، وهم من أفضل حراس المرمى في مسابقة الدوري، إضافة إلى عمر صبحي «سموحة» ومصطفى شوبير «الأهلي».

وأكد غريب أنه في حيرة من أمره بخصوص القائمة النهائية التي سيخوض بها النهائيات الأولمبية، وقال: «أنا في حيرة كبيرة، لا أنام خشية أن أظلم لاعباً لحساب لاعب آخر، فلدي قائمة تضم 50 لاعباً، ومطالب يوم 30 يونيو المقبل بإعلان اختيار 18 لاعباً أساسياً و4 احتياطيين للانضمام إلى القائمة النهائية».

وتابع: «هناك مراكز بها أكثر من لاعب مميز، ويشاركون بشكل مؤثر مع أنديتهم في المسابقات المحلية، خاصة في وسط الملعب والهجوم، لكن هناك مراكز تعاني من عجز، وتحديداً قلب الدفاع، فالثلاثي محمد عبد السلام «الزمالك» وأحمد رمضان بيكهام «الأهلي» وأسامة جلال «بيراميدز» لا يشاركون مع أنديتهم بصفة أساسية، وبالتأكيد تراجع مستواهم لبعدهم عن حساسية المشاركة في المباريات، وقد اضطر لضم مدافعين فوق السن».

ويخوض الفراعنة نهائيات المسابقة الأولمبية للمرة الثانية عشرة في تاريخهم الصيف المقبل، وتبقى أفضل نتيجة لهم بلوغ نصف النهائي عامي 1928 في أمستردام و1964 في طوكيو، كما بلغوا ربع النهائي ثلاث مرات أعوام 1924 في باريس و1984 في لوس أنجلوس و2012 في لندن حيث كانت المشاركة الأخيرة.



