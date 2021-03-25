«أشرعة جنانة» ترفرف في مهرجان الظفرة البحري

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تتواصل فعاليات اليوم الثاني من النسخة الـ 12 لمهرجان الظفرة البحري الذي يقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، على شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة، وتستمر الفعاليات حتى الثالث من أبريل المقبل.

وافتتح المهرجان اليوم بسباق التفريس الذي شهد إقبالاً كبيراً من الشباب الصغير، فيما تتواصل الفعاليات غدا بإقامة سباقي جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً وسباق التجديف الشراعي، اللذين ينظمهما نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت

وتقام السباقات بشكل عام وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم التشديد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المجتمع قبل كل شيء، وشهدت الأيام الماضية إقبالاً كبيراً على المشاركة في سباقي 22 قدماً والتجديف التراثي.

ويقام سباق جنانة للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً لمسافة سبعة أميال بحرية، وتقتصر المشاركة فيه على الشباب والناشئين، لاسيما وأن فئة 22 قدماً مخصصة لهاتين الفئتين بهدف إعدادهما للمشاركة في سباقات الفئات الكبيرة أمثال 43 و60 قدماً.

وشهد سباق التجديف التراثي إقبالاً واسعاً رغم كونه يتطلب تعاملاً خاصاً من البحارة المشاركين، ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين في السباقين مع نهاية الفعاليات عند الخامسة والنصف مساء الغد.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة للسباقين، حيث رصد 550 ألف درهم لسباق جنانة فئة 22 قدماً، و160 ألف درهم لسباق التجديف التراثي، ويأتي ذلك بهدف تحفيز الشباب على المشاركة والتواجد في مثل هذه الفعاليات التراثية التي من شأنها الحفاظ على التراث الوطني الأصيل وزرعه في نفوس الشباب منذ الصغر.

من جانبه، قال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إن التراث البحري يشكل جزءاً أصيلاً من التراث الشعبي الإماراتي، ومن المؤكد أن مثل هذه الفعاليات والمهرجانات من شأنها أن تحافظ على إرث الآباء والأجداد، مشيراً معاليه إلى أن تنظيم الفعاليات والسباقات يحفز الشباب الصغار ويغرس في نفوسهم حب التراث الوطني الأصيل منذ الصغر، وكذلك يساعدهم على إبراز مواهبهم الرياضية واكتشافها.

ووجه الشكر للقيادة الرشيدة على الدعم الدائم للتراث وكافة الأحداث المرتبطة به، مؤكداً أن الجميع يسير على نهج الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، للحفاظ على كافة أشكال التراث الوطني.

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه للمهرجان، وشدد على أن مواصلة إقامة مهرجان الظفرة البحري للعام الثاني عشر، تؤكد نجاحه وتحقيقه للأهداف المرجوة.

من جهته، أكد أحمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أن المشاركة في هذا الحدث التراثي الكبير واجب وطني أصيل، مثمناً دعم القيادة الرشيدة في الحفاظ على تراث الآباء والأجداد.

وقال: إن أهداف نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مشتركة وواحدة مع أهداف المهرجان، والتي تتمثل بتوسيع قاعدة الممارسين للرياضات البحرية التراثية وكذلك الحديثة وجعلها واحدة من أولويات شباب الوطن، مشيراً إلى أنه منذ خروج النادي إلى النور تبذل الإدارة وجميع العاملين مجهودات قصوى لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، والتي تحققت بالفعل من خلال المشاركات الكبيرة في السباقات التي تتخطى الآلاف، لاسيما على رأسها سباق دلما التاريخي الذي يشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف بحار سنوياً.