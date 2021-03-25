20 لاعبة يتأهلن لنهائيات بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، انطلقت مطلع الشهر الجاري منافسات بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية للسيدات في نسختها الثانية، بالتعاون مع نادي كراكال للرماية ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، وقطعت مرحلة التصفيات شوطاً كبيراً، بمشاركة أكثر من 44 رامية، واستمرت هذه المرحلة حتى 17 مارس الجاري، وسط تنافس كبير من السيدات اللاتي قدمن للمشاركة لأول مرة وتأهلت 30 مشاركة إلى نصف النهائي في البطولة التي تقيمها الأكاديمية باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. وهذا ما دفع اللجنة المنظمة على تمديد فترة المنافسات إلى شهر كامل وذلك حتى يتم تقسيم الأشواط على شكل مجموعات مفصولة عن بعضها بعضاً لتقليل الازدحام في ميدان الرماية، وشهدت المنافسات حضور قوي من الراميات من بينهن صاحبات المراكز المتقدمة في مرحلة التصفيات وهن: موزة عوض النعيمي صاحبة مجموع 97 نقطة، سلوى سالم الحضرمي 96 نقطة وشيماء محمد الكعبي 96 نقطة.

واسفرت منافسات نصف النهائي التي اختتمت امس الأول عن تأهل 20 متنافسة إلى النهائي وفقاً للنتائج، فيما يشهد الدور النهائي الذي ينطلق 31 مارس منافسات لمسافة 20 متراً، وستقوم اللجنة المنظمة بتوفير المعدات والذخائر وكل ما يلزم من الأدوات التي تحتاجها المتنافسات.

وجاءت إقامة البطولة لتشجيع ممارسة رياضة الرماية بصورة كبيرة على مستوى العاصمة أبوظبي خاصة بين المواطنات، وعكس القدرات والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها عدد كبير من المشاركات في البطولة، والتأكيد على الدور البارز الذي تلعبه الرماية الإماراتية في تحقيق الألقاب والإنجازات على المستوى المحلي والدولي. وذلك بفضل الإمكانيات العالية التي تتحلى بها السيدات في المجتمع الإماراتي والخطوات التي تقوم بها المؤسسات الرياضية، ما جعلها تحتل مكانة متميزة وفريدة من نوعها على خريطة الإنجازات.

وأكدت فاطمة العلي، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «أنه لطالما كانت الأكاديمية حريصة على دعم وإقامة البطولات النسائية، وبالتالي فإن بطولة الرماية للسيدات تدخل ضمن برامجها الرياضية الهادفة على مدار المواسم القادمة. وتشيد بالدور الكبير لنادي كراكال للرماية ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي في تنظيم واستضافة البطولة وتعاونهما الكبير من أجل إقامتها بنجاح وفقاً لكافة معايير السلامة المعتمدة من الجهات المختصة».