تين كات: الفوز بـ «درع» الموسم المقبل هدفي الكبير مع الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف الهولندي تين كات مدرب الوحدة «الجديد القديم»، في أول ظهور إعلامي له، أن هدفه هو بناء فريق يفوز بالبطولات، مؤكداً أن هدفه الأكبر يكمن في الفوز بدرع دوري الخليج العربي خلال الموسم المقبل، وأن من أهم أسباب عودته إلى النادي، يعود إلى علاقته الجيدة مع إدارة الوحدة وتواصله الذي لم ينقطع، بعد رحيله بنهاية الموسم قبل الماضي.

وقال: قبل عامين عندما تركت الفريق كان لدي شعور رائع، وبقيت على تواصل مع الجميع في النادي، لذلك عندما طلبوا مني العودة شعرت بسعادة، والأمر جيد بأن أعود إلى «العنابي»، ومضت فترة طويلة على تحقيق «العنابي» لقب الدوري، والآن لدينا مباراة «الملحق» المؤهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، والوقت قصير ويتوجب علينا العمل للتأهل، وذلك هدفنا في الوقت الحالي، وهدفي الأكبر بناء فريق يحصد الألقاب، خاصة بطولة الدوري في الموسم المقبل، ولكن قبل ذلك فإن الأهم حالياً، لقاء اتحاد كلباء، ضمن «الجولة 23» للدوري، ونحن دائماً نفكر في المباراة التي أمامنا.

وعن سر تعاقده مع الأندية في المنطقة خلال النصف الثاني من الموسم، والفرق بين تجربته مع الوحدة سابقاً وحالياً، قال تين كات: لا يوجد سر، الأندية تبحث عن تحسين أوضاعها في النصف الثاني، ومثلاً في الجزيرة أمضيت 3 سنوات، وحققنا بطولة الدوري، أما المقارنة بين تجربتي السابقة مع الوحدة والآن، فلا يمكن المقارنة، لأنني هنا منذ أسبوع، وأجد الترحيب الحار من الجميع، وهو الأمر نفسه قبل عامين، وشعوري جيد للعمل مع النادي، وتجربتي الأولى جيدة والمسؤولون يريدون إعادتها، وأعمل للحصول على النتائج الجيدة، وهدفي الأكبر كما قلت هو إعداد الفريق لحصد البطولات.

وتطرق مدرب الوحدة إلى ما يقدمه قائد «العنابي» إسماعيل مطر، وهو في الـ37 عاماً، قائلاً: ليست مفاجأة أن إسماعيل مطر ما زال مستمراً ولكن مندهش بهذا الأداء الرائع الذي يقدمه، وفي هذا السن، وهذا واقع وليس مدحاً، وقلت له إنه كلما يكبر يصغر ويتوهج في الملعب، وهذا أيضاً يمثل تحدياً للاعبين الصغار ليصلوا إلى مستواه، وهناك العديد من المواهب واللاعبين الشباب في الوحدة، والذين إلى حد ما تباطأ تطورهم، لذلك يحتاجون إلى مزيد من العمل لتنمية مهاراتهم في الفترة المقبلة.

وحول عدم استدعاء «سمعة» إلى المنتخب، قال: يُسأل عن ذلك مدرب «الأبيض»، ولكن من واقع مشاهدتي لآخر مباراتين للوحدة بعد حضوري إلى الإمارات، فإن ما يقدمه اللاعب يعتبر استثنائياً.

ورفض تين كات الحديث عن تجربته مع اتحاد جدة وقال: لا أريد الحديث عن الماضي، وما حدث هناك يبقى هناك.

وأعرب تين كات عن رضاه بصفقتي الوحدة مع عمر خريبين في الانتقالات الأخيرة، وضم جواو بيدرو اعتباراً من الموسم المقبل، ووصفها بالخطوة الموفقة، متمنياً أن يخدم اللاعبان المنظومة،

وتطرق المدرب إلى ابتعاد «العنابي» عن المنافسة، وقال: الفريق لم يكن سيئاً، إلا أنه تعادل كثيراً هذا الموسم، وحصد البطولة لا يقتصر على تخطي الجزيرة، أو أي فريق كبير، ولكن بحصد النقاط أمام الفرق الصغيرة أيضاً، ونطمح في تغيير هذه الصورة خلال الموسم المقبل.

واعتبر المدرب الهولندي أن عامل السن ليس الأساس، بل القدرات والعطاء في الملعب، وقال: يعجبني اللاعبون الشباب لأنهم يبحثون عن موقع في الفريق، وهذا يرفع من المنافسة، وربما أفضل مثال ما نراه في الجزيرة الذي تضم تشكيلته عدداً كبيراً من الشباب.

وبشأن رحيل تيجالي بداية الموسم الحالي، قال: اللاعبون يأتون ويرحلون والأمور تتغير، وتيجالي كان هنا، والآن نملك ماتافز والذي يقوم بعمل جيد، والموسم المقبل سيكون لدينا جواو بيدرو، وما فعله تيجالي رائع مع الوحدة، ورفع سقف التوقعات لأي مهاجم يلعب للوحدة، ولذلك عندما يأتي اللاعبون نتمنى أن يكونوا على قدر الإمكانيات والمسؤولية للوصول إلى مستوى تيجالي وتسجيل عدد كبير من الأهداف، والوحدة يجب أن يكون ممتناً للاعب على تسجيله هذا العدد من الأهداف، وكذلك تيجالي يجب أن مديناً بالفضل للوحدة الذي ساعده على النجاح، وفي النهاية المسؤولية ليست للاعب فقط، بل الفريق بأكمله.

وبشأن توقعاته للدوري الموسم الحالي، قال: أعتقد أن الجزيرة الأقرب للبطولة، لأن بني ياس سيكون عليه مواجهتنا.



