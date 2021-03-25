أحمد مبارك: «السماوي» اختبار قوي لـ «الملك» قبل «الآسيوية»

علي معالي (الشارقة)

أكد أحمد مبارك مدير الكرة في نادي الشارقة، أن فترة التوقف الحالية، فرصة مناسبة حتى يستعيد «الملك» قوته التي تعطلت خلال الفترة الماضية لأسباب مختلفة خاصة المصابين، مشيراً إلى أنها تشهد عودة لوان بيريرا، وخالد باوزير، وميلوني، وعلي الظنحاني، وأيضاً انتهاء إيقاف عبدالله غانم وكايو لوكاس، في حين يكون الغائب الوحيد خلال الفترة المقبلة هو ماجد سرور لإصابته بالرباط الصليبي.

وقال: مباراتنا المقبلة مع عودة دوري الخليج العربي قوية للغاية أمام بني ياس ضمن «الجولة 23»، يوم 3 أبريل، وفي الوقت نفسه أفضل إعداد ومقياس لمستوى الفريق، قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف الشارقة منافسات المجموعة الثانية التي تضم باختاكور الأوزبكي، وتراكتور الإيراني، والمتأهل من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

وأضاف: هذه الفترة سيتم التركيز فيها على الكثير من الجوانب داخل الملعب، بعد العودة منذ أيام للتدريبات، وننتظر عودة شوكوروف من صفوف منتخب بلاده، وهناك تفهم كبير من جميع اللاعبين لطبيعة المرحلة المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو القاري، وثقتنا كبيرة بالعودة إلى المستوى المأمول، في حال اكتمال الصفوف، وشفاء كل المصابين خلال هذه الفترة.