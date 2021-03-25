العروبة والبطائح يطاردان «زعامة الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة)

دخل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مرحلة الحسم، ويشهد إقامة 3 مباريات، في بداية «الجولة 18» غداً «الجمعة»، يلتقي التعاون مع العروبة، ومصفوت مع دبا الفجيرة، والذيد مع البطائح، على تختتم بمواجهتين بعد غد «السبت»، مسافي مع العربي ودبا الحصن مع الحمرية.

وتكتسب المباريات أهمية كبيرة بالنسبة للعروبة والبطائح تحديداً، لأن الإمارات المتصدر لن يلعب في الجولة بسبب ظروف الجدول، وهي فرصة سانحة لكل منهما للانقضاض على القمة، وفي حال فوزهما يتصدر العروبة بـ «النقطة 34» والبطائح وصيفاً بالرصيد نفسه، فيما يتراجع «الصقور الغائب» إلى المركز الثالث وله 33 نقطة.

أما في حال تعادل العروبة أو خسارته، وفوز البطائح، يتصدر الأخير مجدداً، ويأتي الإمارات وصيفاً والعروبة في المركز الثالث، أما في حال تعادل أو خسارة العروبة والبطائح، فإن ذلك أكبر خدمة لفريق الإمارات للاحتفاظ بصدارته من دون أن يلعب.

وفي لعبة الكراسي الموسيقية، فإن سباق المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دوري المحترفين يبقى ساخناً حتى نهاية الجولات الأربع المقبلة.