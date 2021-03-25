5 مدربين جدد في «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

استعان النصر بخدمات مدربه الشاب رائد البلوشي، لقيادة فريق تحت 21، في دوري الخليج العربي تحت 21، خلفاً للكرواتي فيردو ميلين، والذي تولى المهمة لفترة قصيرة، في ديسمبر 2020، قبل إقالته منذ 10 أيام، عقب الخسارة أمام الشارقة 0-4 ضمن «الجولة 19».

واقتصرت فترة قيادة ميلين «43 عاماً»، لفريق «العميد» تحت 21 عاماً، على 11 مباراة في الدوري، حقق خلالها فوزاً وحيداً على الظفرة صاحب المركز الأخير 4-1 في «الجولة 11»، مقابل الخسارة 9 مرات، والتعادل في واحدة مع الفجيرة 0-0، في مباراته الرسمية الأولى مع الفريق ضمن الجولة التاسعة.

وهي المرة الثانية التي يغادر فيها ميلين المدرب السابق لمنتخب كرواتيا تحت 19 عاماً الإمارات بداعي الإقالة، بعدما سبق له التعاقد مع اتحاد الكرة عام 2017 مدرباً لمنتخب الناشئين، قبل تحوله لاحقاً إلى قيادة منتخب الشباب عام 2019، وصولاً إلى نهاية مشواره بعد فشل «الأبيض» في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2020.

ومثل رائد البلوشي الذي قاد «العميد» خلال ثلاث مباريات، في الجولات الأخيرة الماضية أمام بني ياس 0-2، اتحاد كلباء 0-3، الفجيرة 2-3، المدرب الثالث لـ «الأزرق» تحت 21 عاماً في الموسم الحالي 2020- 2021، بعدما استهل الفريق مشواره بالدوري، تحت قيادة المدرب الوطني أحمد الملا، لتتم الاستعانة بميلين بداية من الجولة التاسعة، وصولاً إلى المدرب الحالي رائد البلوشي.

وشملت قائمة التغييرات لمدربي فرق دوري تحت 21 عاماً 5 مدربين في 5 أندية، وبجانب النصر، استبدل الوصل بنهاية «الجولة 20»، الروماني فيوريل دينو بمدربه الحالي بيدرو ماريا، فيما يعتمد حتا على جهود مدربه الحالي أسامة شراقي بديلاً لمسري عبيد الذي قاده منذ بداية الموسم.

وشهدت بداية الدور الثاني للموسم الحالي، تغيير شباب الأهلي مدربه الإسباني ياجو أجويلار بمدربه الحالي حسونه بن حمدة، وشملت التغييرات على مستوى الأجهزة الفنية أيضاً استعانة عجمان بعبدالله نوح مدرباً مساعداً بديلاً لراشد محمد.

من جانبه، أعاد عبدالحكيم خميس مدير فريق النصر تحت 21 عاماً، لظروف متفاوتة، موضحاً أن القرار بشأن تغيير المدرب في بداية الموسم يعود إلى النتائج السلبية، وقال: «التغيير الجديد على مستوى مدرب 21، بإنهاء التعاقد مع ميلين يعود بالأساس إلى غياب التفاهم المطلوب والتنسيق مع مدرب الفريق الأول الأرجنتيني رامون دياز، لذلك جاء القرار بشأن الاستعانة بالمدرب الحالي رائد البلوشي».

وحول النتائج السلبية للعميد الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب دوري 21 برصيد 15 نقطة، قال: «قطعاً، النتائج الحالية لا تتناسب، حتى مع إمكانيات النادي واللاعبين، في ظل الأداء الجيد في معظم المباريات، في الوقت الذي تتسبب فيه الأخطاء الفردية في الكثير من النتائج السلبية»، لافتاً إلى أن تراجع الأداء لا يلغي جودة العناصر الموجودة حالياً في الفريق، والتي تتم الاستعانة بها على مستوى الفريق الأول، في أكثر من مباراة وخلال التدريبات اليومية، مؤكداً أن التركيز الأساسي ينصب على الفريق الأول ودعمه، من خلال عناصر فريق 21.