ديشامب: تصفيات «المونديال» ليست نهراً هادئاً!

باريس (أ ف ب)

مني منتخب فرنسا بخيبة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بسقوطه على أرضه بفخ التعادل أمام أوكرانيا، فيما خسرت وصيفته كرواتيا بصورة مفاجئة أمام سلوفينيا، وألحق التركي براق يلماز خسارة مثيرة بهولندا، فيما حصدت كل من البرتغال وبلجيكا النقاط الثلاث في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

في المجموعة الرابعة، افتتح منتخب «الديوك» التسجيل بفضل مهاجم برشلونة الإسباني أنطوان جريزمان في الشوط الأول، قبل أن يدرك منتخب الضيوف التعادل في الثاني عبر «النيران الصديقة»، بعدما حول مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبيبي كرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ.

وبدا المنتخب الفرنسي، المتأهل إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية على حساب البرتغال القوية، تائهاً أمام رجال المدرب الهداف الدولي السابق أندريه شيفتشنكو الذي عرف كيف يخرج بتعادل أشبه بطعم الفوز.

وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشامب لقناة «تي أف1» الفرنسية: «نحتاج إلى المزيد من الدقة والتحرك بمواجهة هؤلاء الخصوم»، مضيفاً: «التصفيات هي رحلة طويلة وليست نهراً طويلاً وهادئاً، لم تكن أبداً كذلك».

فيما عبّر شيفتشنكو عن رضاه بالتعادل: «اتبعنا الخطة، كانت الأمور صعبة جداً لأننا لم نحصل على الوقت الكافي للتحضير، وعليّ تهنئة اللاعبين على طريقة اللعب أمام منتخب موهوب مثل فرنسا».

وتابع: «كانت نتيجة مرضية جداً حصولنا على نقطة، وتحضرنا منذ فترة طويلة ودرسنا هذا المنافس والمباراة الودية في أكتوبر التي قدمت لنا الدروس، حيث لا يمكننا أن نفتح اللعب أمامهم، وحاولنا أن نلعب بطريقة مدمجة».

وضمن المجموعة ذاتها، تعادلت فنلندا مع البوسنة والهرسك 2-2.

وفي المجموعة الثامنة، منيت كرواتيا وصيفة المونديال الأخير، بهزيمتها الأولى في 9 مباريات أمام جارتها سلوفينيا 1-صفر بهدف لساندي لوفريتش.

وأنهت سلوفينيا على أرضها سلسلة من 9 مباريات لم تذق خلالها الفوز على كرواتيا، حيث تعادلت 3 مرات وخسرت في 6 مباريات.

واستهلت البرتغال بطلة أوروبا بفوز متواضع 1-صفر بهدف عكسي للقائد ماكسيم مدفيديف ضمن المجموعة الأولى، في المباراة التي أقيمت على ملعب يوفنتوس الإيطالي، حيث يحترف نجمه وقائده كريستيانو رونالدو، بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

ودفع المدرب فرناندو سانتوس بتشكيلة قوية، حيث كانت البرتغال قادرة على الخروج بنتيجة هائلة، لولا تألق الحارس شهر الدين محمد علييف، حيث سددت 15 مرة بين الخشبات الثلاث مقابل ولا أي تسديدة بينها للخصم.

وغاب المدافع المخضرم بيبي عن المباراة بسبب الإصابة.

وتطرّق سانتوس إلى أهدار منتخبه الفرص: «المباراة كانت تحت السيطرة»، مضيفاً بعدما حقق فوزه الـ 50 في مباراته الـ 80 مع البرتغال: «علينا أن نحسن من اللمسة الأخيرة أمام المرمى، ولكن في النهاية فزنا بهدف بالنيران الصديقة، ولكن ربما نستحق تسجيل المزيد من الأهداف».

ويسافر أبطال أوروبا السبت إلى صربيا، قبل أن يحلوا بعدها بثلاثة أيام في لوكسمبورج.

وفي المجموعة الخامسة، ثأرت بلجيكا من ضيفتها ويلز التي أقصتها من ربع نهائي كأس أوروبا 2016، بفوزها عليها 3-1 على ملعب «كينج باور» في لوفين.

وسجل مهاجم بليجكا «البولدوزر» روميلو لوكاكو الهدف الثالث من ركلة جزاء، بعد أن بدأ المباراة أساسياً عقب تحريره من ناديه الإنتر متصدر الدوري الإيطالي، بعدما منعت السلطات الصحية الإيطالية ذلك بداية بسبب حالات إيجابية بكورونا ضمن «النيراتسوري».

وافتتحت ويلز بغياب مدربها راين جيجز المتهم منذ نوفمبر الماضي بالاعتداء على صديقته، التسجيل عبر هاري ويلسون.

عادل كيفن دي بروين نجم مانشتسر سيتي الإنجليزي النتيجة بتسديدة جميلة بيمناه من خارج المنطقة على يسار الحارس داني وارد، قبل أن يمنحها تورجان هازارد، شقيق أدين جناح ريال مدريد الأسباني الغائب بسبب الإصابة، التقدم برأسية، وسجل لوكاكو هدفه الدولي الـ58 في 90 مباراة من ركلة جزاء.

قال هازارد: «كان من المهم أن نبدأ بفوز على أرضنا، من المهم دائماً أن نبدأ التصفيات بشكل جيد، كنا خائفين قليلاً في الدقائق الـ 15 الأولى».

وقاد القائد والمهاجم التركي براق يلماز منتخب بلاده للفوز على نظيره الهولندي 4-2 بتسجيله ثلاثية تاريخية، هي الأولى له على الصعيد الدولي، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وسجل مهاجم ليل الفرنسي يلماز ابن الـ 35 عاماً، ثلاثيته في الدقائق 15 و34 من ركلة جزاء و81، فيما أضاف مهاجم ميلان الإيطالي هاكان تشالهان أوغلو الرابع.

وسجلت هولندا هدفين في غضون دقيقة عبر البديل مهاجم أياكس أمستردام دايفي كلاسن، والبديل الآخر مهاجم إشبيلية الإسباني لوك دي يونج.

وبعد حلولها وراء إيطاليا في دوري الأمم، استهلت هولندا الغائبة عن مونديال 2018، مشوارها بأسوأ طريقة ممكنة أمام مضيفتها التي أظهرت فعالية تهديفية أمام دفاع برتقالي مشتت.

وفي المجموعة ذاتها، فاز منتخب النرويج على مضيفه جبل طارق 3-صفر، سجلها ألكسندر سورلت، وكريستيان ثورسفيدت، ويوناس سيفنسون.

وفي مباراة أخرى، خسر المنتخب اللاتفي أمام ضيفه المونتينيجري 1-2.

وفي المجموعة الثامنة، فازت روسيا على مضيفتها مالطا 3-1، وتعادلت قبرص أمام ضيفتها سلوفاكيا سلباً.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات العشر إلى نهائيات المونديال، بالإضافة إلى ثلاثة منتخبات أخرى عبر ملحق فاصل.



