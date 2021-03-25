دي بور: لن أبكي «الضربة القوية»

إسطنبول (رويترز)

قال فرانك دي بور مدرب هولندا، إن فريقه تلقى ضربة قوية في الهزيمة أمام تركيا في افتتاح تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وأحرز المهاجم بوراك يلماظ ثلاثة أهداف ليقود صاحبة الأرض للفوز 4-2 في إسطنبول، لينهي انتفاضة هولندا التي قلصت الفارق إلى هدف واحد بعد تأخرها 3-صفر.

وأبلغ دي بور التلفزيون الهولندي بعد المباراة في المجموعة السابعة: نتيجة سيئة وضربة قوية، لكنها المباراة الأولى من عشر في التصفيات، وسنلعب من أجل ضمان عدم التفريط في أي نقاط، تركيا منافس قوي لكنه ليس المنتخب الذي نخسر أمامه، وكنا نعرف أن تركيا ستعتمد على الهجمات المرتدة، وهدفها الأول كان مثالاً على ذلك، كنا بحاجة لارتكاب خطأ من أجل إيقاف عملية التحول إلى الهجوم، لكننا لم نفعل ذلك.

واشتكى دي بور من إيقاع لعب فريقه، وقال: بدا أننا افتقرنا للشراسة والتركيز، لكننا صنعنا عدة فرص، يجب أن نحافظ على الإيجابيات، لأن الأمور تتغير سريعاً في كرة القدم، علينا طي هذه الصفحة وبخبرة اللاعبين الموجودين، فأنا واثق من فعل ذلك، نعتقد أن ما حدث كان سيئاً، لكني لن أبكي على ما حدث، علينا تقديم أفضل من ذلك.

وتعود هولندا لاستضافة لاتفيا يوم السبت، قبل أن تخرج لمواجهة جبل طارق الثلاثاء المقبل.



