مارفيك يعتمد 30 لاعباً لتصفيات «المونديال»

معتز الشامي (دبي)

وضع الجهاز الفني للمنتخب، قائمة موسعة تضم 30 لاعباً، هم قوام الاختيارات الأساسية لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى «مونديال 2022» وكأس آسيا 2023، والتي تقام في دبي من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

واستقر الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك، على ما يمكن تسميته بـ «القوام الرئيسي» للاعبين الدوليين، الذين تتم الاستعانة بهم، خاصة في حالة غياب لاعب أو إصابة، وذلك بتحديد 3 إلى 4 لاعبين في كل مركز يتم استدعاء الأجهز منهم في التجمعات المقبلة، وتقليصهم قبل انطلاق التصفيات أو المباريات الدولية الرسمية إلى 23 لاعباً.

ويعتمد مارفيك فلسفة «تثبيت التشكيل» والتركيز على أبرز العناصر في مراكزهم، لتعزيز مفهوم الانسجام والتجانس بين مختلف عناصر المنتخب، وهو ما كان يميز طريقة المدرب الهولندي، خلال الفترة الأولى له مع المنتخب قبل رحيله أوائل 2020.

واستدعى الجهاز الطبي لـ «الأبيض» كايو «العين»، وعبدالله النقبي «شباب الأهلي»، في التجمع الأول يوم الثلاثاء الماضي، لتوقيع الكشف الطبي عليهما، والوقوف على مدى تفاصيل الإصابة ومدة العلاج اللازمة، قبل أن يقرر إبعاد اللاعبين لحاجتهما إلى الراحة والخضوع لبرنامج تأهيل، ما قلص عدد اللاعبين في التجمع الذي يستمر حتى 29 مارس الجاري.

واستقر فان مارفيك على 26 لاعباً للمعسكر الحالي وهم: علي خصيف، محمد الشامسي، خالد عيسى، فهد الظنحاني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، سالم راشد، محمد العطاس، علي سالمين، يحيى نادر، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، محمد جمعة عيد، يحيى الغساني، علي مبخوت، سبيستيان تيجالي وزايد العامري.

ويخوض «الأبيض» تجربة دولية أمام الهند 29 مارس الجاري، على ملعب نادي الوصل، بينما ينتظر أن يدخل المنتخب تجمعه المقبل الذي يعد الأخير في مشوار التحضيرات، منتصف مايو المقبل، ويستمر لمدة أسبوعين.

وتفيد المتابعات أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة مارفيك، طلب أداء تجربة واحدة، مع أحد المنتخبات الآسيوية، المتوقع أن تقيم معسكرها في دبي خلال تلك الفترة، نظراً لأن المنطقة تشهد إقامة مباريات التصفيات بنظام البطولة المجمعة.

وتفضل لجنة المنتخبات توفير تجربتين وديتين، بينما يريد الجهاز الفني واحدة، حيث يقوم باستدعاء اللاعبين 14 أو 15 مايو، بحسب المقترح الأول، لأنه يفضل منحهم راحة 4 أيام عقب انتهاء الدوري 11 مايو، على أن يمنح لاعبي طرفي نهائي كأس رئيس الدولة، والمتوقع أن يكون يوم 16 مايو المقبل، راحة لا تزيد على 4 أيام، قبل الالتحاق بالتجمع الداخلي للمنتخب الذي يواصل تدريباته ومبارياته في البطولة المجمعة المنتظرة، على ملعب الوصل.



