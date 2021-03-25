ناتشو: هجوم ليفربول «ناري» بـ «الثلاثي الخطير»

أنور إبراهيم (القاهرة)

اعترف الإسباني ناتشو فيرنانديز مدافع ريال مدريد بأنه يدرك تماماً، أن طبيعة كرة القدم وأحوالها لا تثبت على حال، وأن الأمور فيها تتغير بأسرع ما يتصور أي إنسان، حتى لو كان يلعب الكثير من المباريات. وكان ناتشو يشير إلى مشاركته بانتظام مع «الملكي» في جميع المباريات الأخيرة، مستفيداً من غياب قائد الفريق ونجم الدفاع سيرجيو راموس الذي أجرى جراحة في ركبته، وابتعد بسببها عن الفريق لفترة ليست قصيرة، استغلها ناتشو أفضل استغلال، لتثبيت أقدامه لاعباً أساسياً في الدفاع، وشكل ثنائياً متفاهماً مع الفرنسي رافائيل فاران في قلب الدفاع.

وقال ناتشو في تصريحات لبرنامج «الترانزستور» بالتلفزيون الإسباني: عندما كنت طفلاً صغيراً، كنت أحلم باللعب لريال مدريد، وها أنا الآن قد لعبت أكثر من 200 مباراة مع «الملكي» وسعيد جداً بالدفاع عن قميصه، وأتمنى أن أبقى لسنوات طويلة قادمة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيجدد عقده مع النادي، قال ناتشو: أرغب في ذلك كثيراً، وعندما يأتي الصيف سوف أجلس مع المدير الفني وإدارة النادي، ونتخذ القرار الأصوب، وحلمي الكبير أن أنهي مسيرتي الكروية هنا في مدريد.

وأضاف: العام الماضي كان يمثل كابوساً بالنسبة لي، لأن فترات ابتعادي عن الفريق كانت أكثر من فترات مشاركتي في المباريات، لأسباب كثيرة، في مقدمتها الإصابات وتراجع المستوى، ولكن هذه هي كرة القدم، إنها رياضة مسلية حقاً بحلوها ومرّها.

وكشف ناتشو عن أنه يشعر هذا العام بالثقة والاستقرار النفسي على المستوى الشخصي، ويراه عاماً جيداً جداً، وقال: على أرض الملعب أشعر بأن أدائي مختلف تماماً عن المواسم الماضية، وبأن ثقتي بنفسي تزداد يوماً بعد يوم، ومباراة تلو الأخرى، واللعب بانتظام أسهم كثيراً في وصولي إلى هذا المستوى، وأنا سعيد بذلك.

ولما كان ريال مدريد سيواجه ليفربول الإنجليزي في دور الثمانية لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، فقد سئل عما يتوقعه بالنسبة لهذه المباراة، فقال ناتشو: مباراة صعبة، وسبق لنا أن واجهنا هذا الفريق منذ ثلاث سنوات في نهائي البطولة، وليفربول لديه هجوم ناري يضم محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، وهو ثلاثي خطير جداً، ولكننا نملك أدواتنا ونقاط قوتنا، ونعرف جيداً نقاط ضعفهم.

يذكر أنه رغم عودة راموس إلى الفريق، فإن زين الدين زيدان المدير الفني، حرص على الاحتفاظ بناتشو في التشكيلة الأساسية، ولعب بثلاثة لاعبين في قلب الدفاع، مثلما حدث في مباراة أتلانتا الإيطالي، في عودة دور الـ 16 لدوري الأبطال، للاستفادة من الحالة البدنية والفنية التي وصل إليها ناتشو، بل أراح راموس في مباراة سيلتا فيجو الأخيرة في «الليجا»، وأشرك ناتشو أساسياً في قلب دفاع، ونجح في العودة بالنقاط الثلاث، بفضل صلابة الدفاع وقوة أداء ناتشو.



