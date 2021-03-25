نيدفيد: بيرلو ورونالدو باقيان مع «السيدة العجوز»

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال التشيكي المخضرم بافل نيدفيد «48 عاماً» نائب رئيس نادي يوفنتوس، إن المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو وأندريا بيرلو المدير الفني للفريق، لن يغادرا النادي، رغم الموسم المخيب للآمال، الذي تراجع فيه أداء اليوفي، وتأخر ترتيبه في جدول الدوري الإيطالي «الكالشيو»، حيث ابتعد عن إنتر ميلان المتصدر بفارق 10 نقاط، فضلاً عن صدمة خروجه من دور الـ 16 لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» على يد بورتو البرتغالي.

وأضاف نيدفيد في حديث لشبكة «دازن»، إن بيرلو هو مدرب يوفنتوس، وسيبقى كذلك في الموسم المقبل، هذا شيء مؤكد 100%.

وكان بيرلو تعرض خلال الفترة الأخيرة لانتقادات شديدة، بعد فشله في التأهل بالفريق إلى دور الثمانية لدوري الأبطال، وتراجعه أيضاً في ترتيب أندية الدوري، ولكن نيدفيد الحائز على جائزة الكرة الذهبية الأوروبية عام 2003، قال: مرتبطون بمشروع رياضي مع بيرلو، وندرك أنه ستكون هناك صعوبات، كنا نريد تحقيق ما هو أفضل، ولكننا لم نتمكن من ذلك، والصعوبات كانت متوقعة، ورغم ذلك نلتزم بالهدوء، لأننا على الطريق الذي نريده، ونبقى عليه.

وحرص نيدفيد على القول إن بيرلو يملك كل المقومات التي تجعل منه مدرباً كبيراً.

وعندما تطرق نيدفيد للحديث عن رونالدو هداف الفريق برصيد 23 هدفاً في «الكالشيو»، قال: كريستيانو أيضاً باقٍ مع الفريق، ولن يغادر في نهاية الموسم، مثلما تردد بعض وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية، وعلق قائلاً: أعتقد أنه لا يمكن المساس برونالدو، فهو لديه عقد حتى 30 يونيو 2022، وسيلتزم به ويبقى في تورينو، وبعد ذلك نرى ما يمكن أن يحدث.

وعندما سئل عن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي لم يلعب معظم فترات هذا الموسم بسبب الإصابات المتكررة، قال نيدفيد: افتقدناه هذا الموسم، ووجوده يضمن لنا إحراز المزيد من الأهداف، وإيجاد الحلول الهجومية، وليس عندي ما أضيفه بشأنه، فهو مثل بيرلو ورونالدو، باقٍ مع الفريق الموسم المقبل، حيث ينتهي عقده في «صيف 2022».

واعترف نيدفيد في نهاية حديثه، بأن لاعبي يوفنتوس مطلوبون دائماً وكل الخيارات بشأن «الميركاتو الصيفي» تؤخذ في الاعتبار.