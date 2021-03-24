زاناردي مستمر مع خورفكان للموسم المقبل

فيصل النقبي (خورفكان)

علمت «الاتحاد» أن شركة كرة القدم بنادي خورفكان، بصدد تجديد التعاقد مع البرازيلي كايو زاناردي «47 عاماً» مدرب «النسور» لموسم جديد، بعد النجاحات التي حققها مع الفريق هذا الموسم، ووصوله إلى «النقطة 21»، وابتعاده عن صراع الهبوط، وتم تعيين زاناردي الذي سبق له تدريب النصر على فترتين، قبل بداية الموسم مباشرة، وقاد خورفكان في 22 مباراة بدوري الخليج العربي، حقق خلالها 6 انتصارات والتعادل 3 مرات، فيما خسر 13 لقاءً، ويتم عقد جلسة مع المدرب خلال أيام لمناقشة بنود التعاقد، واستعراض خطة الموسم المقبل.