عبدالسلام جمعة: عدم استدعاء «سمعة» للمنتخب «علامة استفهام»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أبدى الدولي السابق عبدالسلام جمعة مشرف فريق الوحدة، استغرابه من عدم استدعاء النجم إسماعيل مطر للمنتخب الوطني، رغم تميزه وعطائه المستمر مع «العنابي»، وخبرته الكبيرة في الملاعب.

وقال: عدم استدعاء «سمعة» يثير «علامة استفهام»، ولا يوجد له أي تفسير فني، ونتمنى أن لا يكون القرار إدارياً، وليس لعدم قدرة اللاعب على تمثيل «الأبيض»، المرحلة المقبلة تعتبر مهمة للغاية للمنتخب، والجميع سيدعم «الأبيض» في مهمته، وأمنياتنا أن يحقق المنتخب الآمال والتطلعات في المرحلة المقبلة.

من جهة ثانية، أكد عبدالسلام جمعة أهمية المرحلة المقبلة لفريق الوحدة، والتي تتطلب الاستعداد جيداً لمباراته أمام الزوراء العراقي 7 أبريل المقبل، على ستاد آل نهيان، ضمن «الملحق» التأهيلي لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا، مبيناً أن الفريق الذي أستأنف تدريباته اليوم «الأربعاء»، بعد فترة راحة قصيرة، ويواصل العمل حتى يكون في قمة الجاهزية لمواجهة الزوراء الذي يعد من الفرق التي تقدم أداءً جيداً، وهو ما يتطلب التركيز العالي، من خلال التحضير والمباراة، لأن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء داخل الملعب.



