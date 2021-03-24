فضيتان للإمارات في ختام مونديال الرماية لأصحاب الهمم



العين (الاتحاد)

حصد منتخبنا الوطني للرماية ميداليتين فضيتين في اليوم الختامي لبطولة كأس العالم لرماية أصحاب الهمم وكسب البطل الأولمبي عبدالله سلطان العرياني المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة 50 متر بندقية سكتون R6 وضعية الراقد مختلط الفئة SH1، محققاً 2244.9 نقطة بعد صراع مثير مع الإسباني رينالدو سافيدرا الذي اقتنص الذهبية في الطلقة الأخيرة محققاً 245.4 نقطة، وجاء الهندي سيدهار بابو في المركز الثالث ليحصل على البرونزية بمجموع نقاط 223.6 نقطة.

وتمكن منتخبنا الوطني المكون من عبدالله سلطان العرياني وسيف النعيمي وعبدالله سيف العرياني من الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة الفرق بعد تحقيق 1822.2 نقطة، فيما حصل الفريق الأوكراني المكون من يوري ستوييفو وايرينا شيتنيك واندريا دوروشينكو على المركز الأول والميدالية الذهبية بمجموع نقاط 1839.1 نقطة.

وفي مسابقة 10 أمتار بندقية هوائية R5 وضعية الراقد مختلط إعاقة جسدية للفئة SH2 فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية تيليزينكو أناستاسيا من أوكرانيا وكسب الفضية مواطنها فيتالي بلاوشي وحل في المركز الثالث التركي هاكان سيفيك بتحقيق 231.7 نقطة.

والتزاماً بإجراءات الحداد جرت مراسم تتويج الفائزين بالميداليات في نهاية المنافسات من دون رفع الأعلام ومن دون عزف السلام الوطني للفائزين بالميداليات الذهبية.

في ختام المنافسات أصدرت اللجنة الفنية المشرفة على البطولة الترتيب النهائي للمنتخبات المشاركة حيث تصدر الفريق الأوكراني حائزاً المركز الأول بـ11 ميدالية 6 ذهبيات و4 «فضيات وبرونزية واحدة»، وجاء منتخبنا الوطني في المركز الثاني بـ7 ميداليات «ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة»، واحتل المنتخب الهندي المركز الثالث بـ8 ميداليات «ذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات».

من ناحيته قال عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم رئيس اللجنة العليا المنظمة: البطولة نجحت بشهادة جميع الوفود المشاركة ورئيس اللجنة الفنية ومراقب الاتحاد الدولي لاسيما في ظل تطبيق نظام الفقاعة الصحية والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للفرق المشاركة وتوفير حافلات خاصة لكل المشاركين بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحاد الدولي للرماية، بالإضافة إلى عمل فحص PCR كل يومين لجميع أعضاء الوفود المشاركة وذلك للمحافظة على سلامة وصحة الفرق المشاركة في البطولة وخروج جميع نتائج الفحوص التي وصلت لأكثر من 1500 فحص جميعها سلبية الأمر الذي يثبت نجاح التطبيق والتزام الجميع وعدم تسجيل أي مخالفات.



