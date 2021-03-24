موراتا: «الماتادور» يعيش في «جلباب الإنجازات»!

برشلونة (د ب أ)

اعترف ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإسباني، بأن الجيل الحالي في بلاده ما زال يعيش، في ظل إنجازات الجيل السابق، لكنه طالب زملاءه بالمضي قدماً مع بداية مشوار الفريق في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال موراتا، في مقر إقامة الفريق الإسباني خارج العاصمة مدريد: حينما تكون في غرفة الملابس تشعر أن الأمر صعب، خاصة بعد كل ما حققه الجيل السابق من إنجازات، لكن علينا أن نتطلع إلى المستقبل، وأن نفكر فيما ينتظرنا.

ويستهل المنتخب الإسباني، حامل لقب كأس العالم 2010 والفائز بلقبي كأس أمم أوروبا عامي 2008 و2012، مشواره في تصفيات كأس العالم بمواجهة اليونان في إسبانيا، كما إنه سيواجه كل من السويد وكوسوفو وجورجيا في المجموعة الثانية من التصفيات.

وقال لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني: نظرياً نحن نواجه فرقاً ضعيفة، الفريق اليوناني ليس لديه لاعب واحد مميز، لكن علينا الحذر منهم.

ويبدو المستقبل مشرقاً بالنسبة للمنتخب الإسباني، في الوقت الذي ستظهر فيه بعض المواهب الشابة للمرة الأولى مع الفريق.

وتم استدعاء بيدري «18 عاماً» لاعب وسط برشلونة، بالإضافة إلى بريان خيل لاعب إشبيلية البالغ «20 عاماً»، والذي يلعب حالياً على سبيل الإعارة مع إيبار.

وقال لويس إنريكي عن بيدري الذي تم تشبيهه بالنجم الدولي السابق أندرياس إنييستا: يجب علينا أن نترك بيدري يشق طريقه ويتعلم، إنه شخص متواضع.

وبالحديث عن خيل، قال إنريكي: لقد كنت دائماً معجباً به منذ المرة الأولى التي تحدثنا فيها معاً، لقد أدركت مدى نضجه من خلال ذلك.

وأضاف: لقد رأينا ما الذي يمكنه فعله في الدوري الإسباني، وهذا بفضل مدربه في إيبار «خوسي لويس مينديلبار»، وهو السبب في وجوده هنا معنا.

وسُئل موراتا عن مستقبل زميله في يوفنتوس كريستيانو رونالدو، والذي ربطته بعض التقارير بالعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد، فرد قائلاً: لم أتحدث معه في هذا الشأن، لكنني أتمنى أن يبقى معنا.



