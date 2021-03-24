الفارس النبيل قصص وحكايات في سباقات الخيول

أبوظبي (الاتحاد)

يزخر سجل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالعديد من المحطات الحافلة في مضمار الفروسية بكل ضروبها فقد كان فقيد الإمارات فارسا نبيلا في سباقات السرعة والقدرة وبدأ مسيرته كمالك في العام 1980 وتحديداً في الثلاثين من يوليو عندما حقق الجواد المهجن «مشرف» للمدرب توم جونز وقيادة بولکو في ريدكار بشمال بريطانيا، أول انتصار بشعار الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في سباقات الخيل العالمية، وتحديداً في بريطانيا.

وكان هذا الفوز بداية انطلاقة لمعقل صناعة السباقات البريطانية التي تعد الأعرق على مستوى العالم، بعد أن مهد الطريق شقيقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي بادر بتحقيق فوزه الأول في بريطانيا في 1977، ثم بعدها كان تأسيس إسطبلات ومزارع تربية الخيول في أوروبا وأميركا، بدافع إيجاد موطئ قدم لمواطني دولة الإمارات، وترجمة لحرص مؤسسيها من الآباء بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على إظهار اسم ومكانة الدولة، وإبراز إرثها ومعرفة أبنائها بسباقات وتربية الخيول.

«شادويل» الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس

شكلت شادويل في المملكة المتحدة، وشقيقتاها، ديرنزتاون في إيرلندا، وشادويل فارم بولاية كنتاكي في أميركا، مع فروع لإسطبلات في خمس قارات «إمبراطورية» لا تغيب عنها الشمس، وأسهمت في رفد الفروسية العالمية بأجيال من الخيول المميزة، والتي سطرت أمجاداً تاريخية ستظل محفوظة في ذاكرة عشاق الفروسية والسباق.

وبدأ حرص المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في تأسيس مؤسسات على مستوى عالٍ من الكفاءة والجودة، في سبعينيات القرن الماضي، عندما أطلق سلسلة من المزارع النموذجية والإسطبلات العالمية لتربية الخيول في عدد من البلدان المشهورة بصناعة الفروسية وتربية الخيل وسباقاتها، وكانت البداية بشراء إسطبلات شادويل ستيت في المملكة المتحدة، ثم ديرنزتاون في إيرلندا، ثم مزرعة شادويل فارم بولاية كنتاكي في أميركا.

دعم سباقات القدرة

يعتبر المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من أكثر الداعمين لسباقات القدرة، وقد ساهم منذ وقت مبكر في تأسيس اللبنات الأولى للقدرة في الدولة، حيث امتلك مجموعة من إسطبلات خيول سباقات القدرة بها مئات من الخيول صاحبة المستويات والنتائج الرائعة، وهي إسطبلات النصر، وحديبة السلم، وسيح السلم. كما ظل المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ينظم العديد من السباقات باسم أنجاله وكان لها دور كبير في تنامي وتطور هذه الرياضة التي أصبحت الإمارات تحتل فيها الرقم واحد.

دعم الخيول العربية الأصيلة

ظل المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيلة حياته يقدم دعماً كبيراً للخيول العربية الأصيلة، وتعد جائزة سموه لسباقات الخيول العربية الأصيلة، من أقدم وأشهر الجوائز على الساحة العالمية حيث تنظم سباقات مميزة للخيول العربية في كل من إيطاليا، هولندا، فرنسا، قبل أن تبلغ قمتها بسباق دبي الدولي بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة، كما دخلت سباقات الجائزة الساحة الأميركية والأسترالية قبل أن تقتحم قارة أميركا الجنوبية في شيلي والبرازيل.

كما يعد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من أكبر الداعمين لإعلاء شأن الخيل العربي من خلال رعايته ودعمه لبطولة دبي الدولية للجواد العربي التي وصلت إلى النسخة الـ18 ومعرض الخيل المصاحب لها بالإضافة إلى تشجيعه للملاك والمربين والإسطبلات المحلية.

جوائز رفيعة

حصل المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خلال مسيرته في السباقات البريطانية، على العديد من الجوائز الرفيعة، فقد توج بلقب بطولة الملاك في سباقات الخيل «السرعة» سبع مرات، كما نال لقب جائزة أفضل مالك في السباقات ثلاث مرات، والتي يتم الاختيار فيها من قبل اتحاد الإعلاميين والمصورين في سباقات الخيل البريطانية.

ونال المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لقب بطولة ملّاك الخيول العربية، والتي تمنحها منظمة سباقات الخيول العربية في بريطانيا (19) مرة.

كما نال المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في العام 2014 لقب جائزة كارتييه ديلي تلجراف التي تمنح للأشخاص الذين قدموا لرياضة سباقات الخيل، تقديراً للإنجازات الرفيعة التي حققها سموه، كما فاز بنسخة العام الماضي الفارس الأيرلندي الراحل بات سمولين، هذا بخلاف العديد من الجوائز الأخرى في مجال الفروسية وسباقات الخيل.

«مراقب» بطل جوهرة التاج

أهدى الجواد «مراقب» المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لقب النسخة الثالثة لسباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان في نوفمبر 2017، أغلى سباقات الخيول العربية والذي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 5 ملايين درهم، وتوج هذا الجواد في النسخة الثالثة، على الرغم من حلوله ثانياً بعد أن تعرض لمضايقة أثناء السباق من قبل الفارس جيرالد افرانش.

يملك المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سجلاً ناصعاً من الانتصارات في سباق دبي كحيلة كلاسيك لمونديال الخيول العربية الأصيلة ضمن أمسية كأس دبي العالمي، حيث حققت خيوله ثمانية انتصارات.

وجاء الفوز الأول لخيول الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في عام 2000 عبر«نيفور دي كاردون» بقيادة جون كارول وإشراف المدرب كيران ماكلوجلين، ثم حقق «نيفور» الفوز الثاني بفارق 5 أطوال، وأضاف «بوب مون» الفوز الثاني عام 2003 بقيادة ريتشارد هيلز، وإشراف المدرب كيران ماكلوغلين.

وحقق «كاولينو» الفوز الثالث على التوالي لخيول الشيخ حمدان بن راشد عام 2004 بقيادة ريتشارد هيلز وإشراف المدربة جوليان دوفيلد.

واستهل السوبر ستار «مجاني» ثلاثية رائعة، وحقق الفوز الأول له والرابع للشيخ حمدان بن راشد عام 2005 بقيادة ويلي سوبل وإشراف جوليان دوفيلد، وعاد ليحقق الفوز الخامس عام 2006 بقيادة الفارس ريتشارد هيلز وإشراف المدربة جوليان دوفيلد.

وأكمل «مجاني» ثلاثية متتالية له مهدياً المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز السادس بقيادة الفارس ريتشارد هيلز وإشراف المدربة جوليان دوفيلد.

وأعاد الجواد «منارك» في العام 2015، خيل الشيخ حمدان بن راشد لبطولتها المفضلة، ونال «ايه اف مثمون» لقب نسخة 2016.

ومن أبرز إنجازات خيول الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الفوز بسباق الديربي الإنجليزي مرتين عبر «نشوان» و«ارهاب»، وفي كأس دبي العالمي عبر «المتوكل» و«انفاسور»، وفي كأس ملبورن كب عبر «الطلق» و«جيون».

قصة «انفاسور»

انفاسور الذي فاز بكأس دبي العالمي، شاهده المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عبر الفيديو، وأعجب به وقام بشرائه لكأس دبي العالمي وتمت الصفقة مع مالكه خلال الفجر، حيث تم الاتصال بمدير البنك المحلي في دبي، والذي ذهب للبنك فجراً مع طاقمه لتحويل المبلغ للمالك في أميركا الجنوبية، وبالفعل لم يخيب «انفاسور» الآمال وفاز بكأس دبي العالمي.

وصف المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الجواد «نشوان» الفائز بالديربي الإنجليزي، بأنه أفضل جواد امتلكه، وقال إنه يمتلك أجمل قوام وأجمل عضلة كتف شاهدها، كما أشار إلى أن الفارس الاسكتلندي ويلي كارسون أفضل فارس عمل لديه.