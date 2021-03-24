الإرهاق يطيح كين خارج «الآزوري»

ميلانو (أ ف ب)

انسحب مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مويس كين من تشكيلة المنتخب الإيطالي لمبارياته الثلاث المقبلة في تصفيات مونديال 2022، وذلك بسبب الإرهاق بحسب ما أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وسمح لابن الـ21 عاماً الذي يدافع هذا الموسم عن ألوان سان جيرمان على سبيل الإعارة من إيفرتون الإنجليزي، بالعودة إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان: إن كين عانى من حالة إرهاق جعلته غير متوفر للمباريات المقبلة للمنتخب الوطني ضد إيرلندا الشمالية، بلغاريا وليتوانيا. ولهذا السبب، أُبعِدَ كين عن تشكيلة الآزوري وسيعود إلى ناديه باريس سان جرمان.

وبعدما عانى الأمرين منذ قدومه إلى إيفرتون في صيف 2019 من يوفنتوس، استعاد كين مستواه في العاصمة الفرنسية، حيث سجل 11 هدفاً في 20 مباراة خاضها في الدوري و15 في 29 ضمن جميع المسابقات.

ويلتقي المنتخب الإيطالي الذي سجل له كين هدفين في ثماني مشاركات، مع إيرلندا الشمالية غداً «الخميس» في بارما ضمن منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يلتقي بلغاريا وليتوانيا خارج أرضه الأحد والأربعاء المقبلين.

وانضم لاعبو إنتر ميلان أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا وستيفانو سينسي لفريق المدرب روبرتو مانشيني، بعدما تأخر التحاقهم بالمنتخب نتيجة تفشي فيروس كورونا في صفوف نادي شمال إيطاليا، الذي يسير بثبات نحو لقبه الأول في الدوري منذ عام 2010.



