مسحة سلبية للاعبي «الفراعنة» قبل مواجهة كينيا

القاهرة (د ب أ)

أجرت بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، فور وصولها إلى مقر إقامتها بالعاصمة الكينية نيروبي، المسحات الطبية للكشف عن أي حالات إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وقد جاءت جميع نتائجها سلبية.

ويتأهب المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكيني غداً «الخميس» ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون.

وانضم إلى البعثة فور وصولها اللاعب أحمد حجازي قادماً من جدة، لتكتمل صفوف الفريق.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم حكام المباراة، حيث جرى تكليف طاقم تحكيم من جنوب أفريقيا يضم ثاندو هيلبس ندزاندزيكا حكم ساحة وزاكيلي سيويلا مساعدا أول وأثينكوسي ندونجيني مساعداً ثانياً وتوم أبونجيلي حكماً رابعاً.

وقام الاتحاد الأفريقي بتغيير حكم الساحة فيكتور جوميز لإصابته بعدوى فيروس كورونا.