ذياب بن زايد ينعى حمدان بن راشد

أبوظبي (الاتحاد)

نعى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حساب النادي الرسمي جاء فيها: ننعى فقيدنا وفقيد الوطن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فقدنا أباً وأخاً محباً للجميع ومخلصاً لوطنه ومبادراً في عمل الخير والعطاء، نسأل الله العظيم أن يغفر له وأن يرحمه ويكرم نزله.

كما جاء في نعي نادي الوحدة للفقيد: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى؛ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ونتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى قيادة وشعب الإمارات، سائلين المولى عز وجل أن يرحم فقيد الإمارات ويسكنه فسيح جناته. «إنا لله وإنا إليه راجعون».