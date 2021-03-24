نادي دبي يطلق بطولة حمدان بن راشد الشطرنجية

رضا سليم (دبي)

أطلق نادي دبي للشطرنج والثقافة، بطولة تحمل اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي ستكون سنوية تخليداً لذكراه، وتقديراً لما قدمه للشطرنج بشكل عام، والنادي بصفة خاصة، من دعم ومكارم كثيرة، والحرص على تكريم اللاعبين، وتشجيعهم لرفع علم الدولة، في كل المحافل، وهو الأب الروحي للعبة الأذكياء، كما يلقبه جميع الشطرنجيين.

وأكد إبراهيم البنادي رئيس النادي، أن ما حققه اللاعبون على مدار سنوات طويلة من ميداليات ملونة وإنجازات، ورفع علم الإمارات، ما كان ليتحقق لولا دعم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي قدم الكثير، وكانت أياديه بيضاء على اللعبة، بالإضافة إلى الاستقبال السنوي الذي كان ينتظره جميع اللاعبين، ودائماً ما كنا نهدي إنجازات النادي إليه.

وأضاف البناي أن الشيخ حمدان بن راشد قدم الكثير لرياضة الإمارات وليس الشطرنج فقط، وكان راعياً وداعماً للعديد من الرياضات، ولمع اسمه في سباق الخيول على مستوى العالم، بالإضافة إلى اهتمامه بالرياضات التراثية، منها الهجن وسباق القفال، من أجل صون تراث الوطن.

وأوضح البناي الرئيس السابق للاتحاد العربي للشطرنج، أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كان الداعم الأول للاتحاد العربي، ودعم اللاعبين العرب، ورعاية بطولاتهم على مدار سنوات طويلة.



