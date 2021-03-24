ماجد سرور وويلتون خارج حسابات «الملك» في «الأبطال»

علي معالي (الشارقة)

أرسلت شركة الشارقة لكرة القدم القائمة الأولية، قبل انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف «الملك» مباريات مجموعته الثانية، وتضم معه المتأهل من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي وباختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني.

تضم قائمة الشارقة 23 لاعباً، بعد استبعاد ماجد سرور للإصابة بالرباط الصليبي، وكذلك عدم تسجيل المهاجم البرازيلي ويلتون سواريز لأسباب صحية، وتم قيد 3 أجانب حتى الآن، وهم البرازيلي إيجور كورونادو، ومواطنه كايو لوكاس، إضافة إلى الأوزبكي شوكوروف، وباقي اللاعبين

هم عادل الحوسني، درويش أحمد، حمود حويج لحراسة المرمى، وشاهين عبدالرحمن، حمد جاسم، سالم سلطان، عبدالله غانم، الحسن صالح، علي محمد الظنحاني، خالد الظنحاني، محمد عبدالباسط، سيف راشد، محمد خلفان، خالد باوزير، سالم صالح، أحمد إبراهيم سرور، عبدالعزيز سالم الكعبي، عبدالرحمن جمعة ربيع، سعيد عبيد الكعبي، عبدالله إبراهيم السويدي، وبحسب اللائحة يحق للفريق إضافة 8 لاعبين لتصل القائمة إلى 30 لاعباً، وذلك قبل المباراة الأولى.

ويسعى الشارقة خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع أجنبي في مركز الهجوم، خاصة أن الخبرة الحالية لدى اللاعبين المواطنين آسيوياً ربما تكون ضعيفة، وهو ما ظهر على المستوى المحلي، مثل محمد خلفان أو سالم صالح، وربما يقوم العنبري بإجراء تعديل في طريقة اللعب، خاصة في الهجوم بمنح كايو حرية اللعب في «رأس الحربة».

وشاءت الظروف أن التراجع الكبير في مستوى ويلتون سواريز «34 عاماً» وابتعاده عن التهديف، ليضع الجهاز الفني في «حرج شديد»، وكان اللاعب في النسخة السابقة مصدر إنقاذ، عندما انضم للفريق في اللحظات الأخيرة، عائداً من الوصل، بعد إصابة البرازيلي جوناثان المعار حالياً لحتا، وقدم مستوى متميزاً في النسخة الأخيرة، وظل متألقاً حتى توقف عن التهديف لفترة طويلة، وأصبح واحداً من مصادر ضعف الفريق هجومياً، حتى عاد للتسجيل مؤخراً بهدفه رقم 13 في شباك الوصل في المباراة الأخيرة بالدوري التي انتهت بالتعادل 3-3، ولكنه لم يكن كافياً لأن يستمر في قيادة هجوم «الملك» في النسخة الآسيوية المقبلة.



