«عدوى الإنجازات» تجتاح «ألعاب السماوي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

لم تقتصر الإنجازات في بني ياس على ما يقدمه فريق كرة القدم، واعتلاء صدارة دوري الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخه، لأن عدوى الإنجازات انتشرت في شتى أنحاء النادي، خاصة شركة الألعاب الرياضية، حيث تعيش تلك الألعاب حالة من الطفرة الكبرى، خاصة على طريق حصد البطولات.

وتعد كرة الطائرة على رأس الفرق التي تؤدي بمستوى أكثر من رائع، خاصة بعد صدارة الدوري في الدورين الأول والثاني، ثم التألق في مرحلة «البلاي أوف»، والصعود إلى النهائي على حساب حتا، بالفوز عليه ذهاباً وإياباً، لمواجهة النصر في نهائي البطولة، لتؤكد طائرة «السماوي» أنها عازمة على التحليق مجدداً، بحصد «اللقب الغائب» من أكثر من أربع سنوات.

وهناك جو جيتسو بني ياس أيضاً الذي «يصول ويجول» في مختلف البطولات، آخرها «أبوظبي الدولية» التي أقيمت منذ أيام، وحصد لاعبو «السماوي» في مختلف الفئات، 15 ميدالية ملونة، منها 5 ذهبيات، وهو ما يؤكد أن اللعبة تسير على درب الإنجازات أيضاً.

وفي كرة السلة، تسير الأمور بشكل مشابه بصعود الفريق إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، على حساب الظفرة، وذلك رغم حداثة عهد الفريق، ليؤكد أنه لا يقل عن الفرق الأخرى داخل النادي بالسير على النهج نفسه.

وعلى صعيد لعبة المبارزة يأتي لاعبو ولاعبات بني ياس في صدارة المشهد دائماً، حيث يمثلون أكثر من 90 % من قوام المنتخبات الوطنية منذ سنوات عديدة، الأمر الذي يعني أن اللعبة تسير في الطريق الصحيح، وهناك دعم دائم لها.

ومن المقرر أن يشارك لاعبو ولاعبات بني ياس مع المنتخب، في بطولة العالم التي تستضيفها مصر هذا العام.

ويسعى مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية، برئاسة سهيل العامري لتوفير كافة متطلبات النجاح لمختلف الألعاب، بحيث تسير الأمر بشكل صحيح ومتوازٍ، نحو تحقيق الإنجاز تلو الآخر.

ويستمد سهيل العامري وفريق عمله قوته، من الدعم الكبير واللامحدود، من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، حيث يوجه سموه دائماً بتوفير كافة متطلبات النجاح لمختلف الألعاب، من أجل تخريج أجيال قوية قادرة على المنافسة في شتى المجالات، وهو النهج الذي رسمته إدارة النادي بشكل عام، للسير عليه وشركة الألعاب الرياضية بشكل خاص.



