«الشعار الأزرق» يروي عشق حمدان بن راشد لسباقات الهجن

عبدالله عامر (أبوظبي)

اهتم المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالرياضات التراثية على وجه العموم، وسباقات الهجن على وجه الخصوص عبر دعم وتطوير رياضة الآباء والأجداد والمشاركة في السباقات وتنظيم التحديات والشارات بشكل مستمر في ميدان المرموم لسباقات الهجن.

ورعى فقيد الرياضات التراثية العديد من مهرجان الهجن منذ انطلاقتها الأولى، وله العديد من المكرمات أبرزها «تمهيدي المرموم» والتسعيرة التي تقام على هامش السباق.

وعلى الجانب الآخر، كان شعار المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم حاضرا في كل ميدان ومهرجان، وفي تحفة الميادين بالمرموم انتزع الشعار الأزرق رمزاً غالياً في اليوم الأخير لختامي المرموم 2019 مع فوز «مكلف» برمز الزمول المحليات.

ونعى ملاك ومضمري سباقات الهجن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأكدوا أنه بفقده فقدت رياضة الأصايل أحد أركانها الأساسية، حيث كان حاضراً وداعماً لسباقات الهجن.