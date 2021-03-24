«القيم» تعاقب بلاتر بالإيقاف 80 شهراً

مانشستر(رويترز)

عاقبت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي بالإيقاف الإضافي عن ممارسة أنشطة اللعبة لمدة ست سنوات وثمانية أشهر، إلى جانب تغريمه مليون فرنك سويسري.

وكان من المفترض أن ينتهي إيقاف بلاتر الحالي في أكتوبر، لكن العقوبة الجديدة، المفروضة بسبب مخالفة لوائح القيم، سيبدأ تنفيذها من هذا الوقت.

وتعرض جيروم فالك، الأمين العام السابق للفيفا، لنفس العقوبة.

وقالت لجنة القيم في بيان: شملت التحقيقات مع بلاتر وفالك اتهامات عديدة، وخاصة المتعلقة بالمدفوعات الإضافية لبطولات الفيفا، والتي تم دفعها لكبار مسؤولي الفيفا، إلى جانب وجود العديد من التعديلات والتمديدات في عقود العمل، وكذلك تحمل الفيفا للأتعاب القانونية الخاصة بقضية السيد فالك.