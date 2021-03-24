قمة الشارقة والعين تحدد مصير «درع اليد»

رضا سليم (دبي)

واصل الشارقة انتصاراته، في دوري أقوياء اليد، بعدما تغلب على النصر 38-19، وهو الفوز السادس عشر على التوالي لـ «الملك»، من دون خسارة أو تعادل، وأبعدت الخسارة «العميد» عن القمة، ويلعب الشارقة مع العين يوم الثلاثاء المقبل في الأسبوع الثامن عشر، وفي حال الفوز يرفع «الملك» رصيده إلى «النقطة 51»، ويتجمد رصيد «الزعيم» عند «النقطة 43»، وفي هذه الحالة يبتعد «البنفسج» عن المنافسة، نظراً لأن الشارقة يتبقى له لقاءات الوحدة ومليحة والظفرة، وللعين مواجهات الجزيرة ودبا الحصن والنصر، وهو ما يعني أن العين العقبة الأخيرة للشارقة للتتويج بالدرع.

ونجح العين في الفوز على شباب الأهلي 28-22، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 12-12، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 42 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الوحدة، وتقدم إلى المركز الثاني خلف الشارقة، فيما وصل شباب الأهلي إلى 35 نقطة، في المركز الخامس، وحقق مليحة فوزاً مستحقاً على الوصل 39-26، وانتهى الشوط الأول لأصحاب الأرض 19-15، ورفع مليحة رصيده إلى 38 نقطة، في المركز الرابع، والوصل إلى 33 نقطة في المركز السادس.

وفاز الجزيرة على دبا الحصن 34-19، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 15-10، ورفع الجزيرة رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع، ودبا الحصن إلى 25 نقطة في المركز الثامن، وتعادل بني ياس مع الوحدة 28-28، ورفع الوحدة رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع وبني ياس العاشر وله 21 نقطة.



