«شطرنج الشارقة» يكرم 28 لاعباً

الشارقة (الاتحاد)

كرم نادي الشارقة الثقافي للشطرنج اللاعبين الأبطال الذين حققوا إنجازات للنادي والشطرنج الإماراتي في احتفالية، بمناسبة مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأبنائه اللاعبين، في أجواء احترازية وتباعد للحفاظ على الصحة العامة.

وشمل التكريم 28 لاعباً من أصحاب الإنجازات والبطولات في الموسم الماضي، والذي كان غزيراً بالألقاب، حيث حقق خلاله لاعبو النادي العديد من الميداليات الملونة آسيوياً وعربياً ومحلياً، وفي مختلف الفئات، كما شمل التكريم المساهمين في الإنجاز من إداريين ومدربين وموظفين.

وثمن الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس النادي أثر هذه المكرمة في نفوس اللاعبين. في صدق المحبة التي تربطهم براعي الرياضي والرياضيين صاحب السمو حاكم الشارقة. لاهتمامه الدائم في دعم مسيرة التطور والتميز.

وحضر الاحتفال الذي أقيم بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، جمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، ورجائي السوسي المدير التنفيذي، وعدد من مدربي النادي والموظفين.

وأكد جمال المدفع الأمين العام للنادي، أن مكارم صاحب السمو حاكم الشارقة لا تنضب ولا تتوقف، وهي تدفعنا دائماً للعمل باستمرار وتحفزنا للإنجازات، ورفع الهمة لرعاية أبنائنا الرياضيين، والعناية بهم وتنشئتهم بالشكل الصحيح، رافعاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سموه، لتفضله بتكريم أبنائه الرياضيين، مؤكداً أن المكرمة تعتبر حافزاً ودافعاً لكل أبناء النادي للمحافظة على ما حققوه من إنجازات تصب في تطور رياضة الإمارات.

وقدم المدفع الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي لدعمه المستمر للحركة الرياضية في الإمارة، وجهوده المخلصة في رعاية الموهوبين، وقال: النادي وضع رعاية اللاعبين في مقدمة أولوياته، لتحقيق التطور المنشود عبر برامج مدروسة، تستهدف اكتشاف المواهب والعمل على صقلها وتطوير مستواها.

وأثنى عمر نعمان آل علي، نائب رئيس الجهاز الفني، على جهود جميع اللاعبين، من خلال الالتزام بحضور التدريبات خلال الفترة الماضية والحالية وتطبيقهم لتوجيهات المدربين، وطلب منهم أن يستمروا على نفس الوتيرة، والاجتهاد والالتزام بالتدريب، للحصول على مزيد من الألقاب والإنجازات، كما تقدم بالشكر إلى أولياء أمور اللاعبين، فهم الذين تعاونوا وبذلوا الجهد وشجعوا أبناءهم على الاجتهاد والإخلاص في العمل، من أجل التقدم والتطور وتحقيق البطولات.



