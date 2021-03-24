117 خيلاً في «اليوبيل الفضي» لكأس دبي العالمي

محمد حسن (دبي)

أجريت اليوم «الأربعاء» بقاعة جاليري بميدان، مراسم القرعة الرسمية لكأس دبي العالمي للفئة الأولى، والذي يقام السبت المقبل، في نسخته الخامسة والعشرين، بمضمار ميدان العالمي، بمشاركة 117 خيلاً من 11 دولة.

وألقى اللواء محمد عيسى العظب، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وعضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية المدير العام، كلمة اللجنة المنظمة لكأس دبي العالمي، استهلها بالترحم على المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

ورحب العظب بالحضور في الحفل وكل المشاركين في الحدث، مؤكداً أن كأس دبي العالمي تمنحنا الفرصة لتسليط الضوء على التميز الرياضي في الدولة، مشيراً إلى أن النسخة الرابعة من جوائز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، ما هي إلا ترجمة لتقدير سموه لأهل الخيل، حيث يتم تكريم أفضل مالك ومدرب وفارس وخيل.

كما ألقى أحمد خوري نائب رئيس أول العمليات التجارية بـ «طيران الإمارات»، كلمة عن الارتباط الوثيق بين «طيران الإمارات» وكأس دبي العالمي منذ عام 1996.

وأجريت القرعة بحضور رعاة أشواط الكأس العالمي والملاك والمدربين والفرسان والإعلاميين بمضمار ميدان.

وجاءت نتائج قرعة النسخة الخامسة والعشرين، عادلة لمندوبي وملاك ومدربي الخيول، وخرج الكل راضياً، بعد أن جاءت القرعة متوازنة بالنسبة لجميع المشاركين، خاصة خيول الإمارات، وابتسم الحظ للجواد «مايستك جايد» لجودلفين والذي ينطلق من «البوابة 6».

ويعد «مايستك جايد» بإشراف مايكل ستيدهام، وقيادة لويس سيز، هو المرشح الأول للفوز، حيث يحمل التصنيف الأعلى بين الخيول البالغ 119 رطلاً.

وتولت مضيفات «طيران الإمارات» الراعي الرسمي للسباق الرئيسي، مهام سحب أسماء الخيول تباعاً، مع إتاحة الفرصة لمالك أو مدرب الخيل الذي تم سحب اسمه، باختيار البوابة المناسبة، لبوابة الانطلاقة التي يفضل أن تكون من «البوابة 1» إلى «البوابة 7».

وينطلق «هايبوثيتكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وقيادة مايكل بارزلونا من «البوابة 2»، فيما ينطلق «كابيزانو» لسلطان علي من «البوابة 7»، وهما بإشراف سالم بن غدير الذي أبدى رضاه.

ووقع المرشح الأميركي الأول «جيسوس تيم» في «البوابة 9»، وهي نوعية بعض الشيء، فيما ينطلق ممثل السعودية «جريت أسكوت» من «البوابة 1»، وممثل اليابان «شوا ويزارد» من «البوابة 3»، ونالت رضا المشاركين.

وقبل إجراء قرعة الشوط الرئيسي، ثم إجراء قرعة الأشواط المساندة، حيث تم سحب قرعة شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، والذي تبلغ قيمة جائزته مليون دولار، بمشاركة المرشح الأول «سبيس بلو» لجودلفين.

وأجريت أيضاً قرعة شوط «دبي جولدن شاهين»، الذي ترعاه «جلف نيوز»، ومسافته 1200 متر للفئة الأولى على المضمار الرملي، وقيمة جائزته 1.500.000 دولار، وأبرز خيول الإمارات «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وأجريت قرعة شوط «دبي تيرف»، برعاية موانئ دبي العالمية، وتبلغ مسافة الشوط 1800 متر، وقيمة جائزته 4 ملايين دولار، وجاءت القرعة على النحو التالي لخيول الإمارات، السهيل «6»، ولاند أوف ليجندز «2»، والمرشح الأول لورد جلترز «4»، ولم تبتسم القرعة لممثل الإمارات «لورد نورث» الذي سينطلق من «البوابة 10».

وأجريت قرعة شوط «دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار، برعاية لونجين، ومجموع جوائز المالية 5 ملايين دولار، وجاءت القرعة على النحو التالي لخيول الإمارات، البوابة والتون ستريت «5»، وستار سفاري «6»، وتعتبر بوابات متوازنة.

فيما ابتسمت القرعة للمرشحين الأوائل مغل «1»، وشانال ميكر «2»، وشرونو جيميس «8»، فيما لم تبتسم للمرشح الأول مشرف «10».

وأجريت أمس «الثلاثاء»، قرعة الأشواط الأربعة التي تمت اليوم «الأربعاء»، بوساطة الحاسب الآلي مسبقاً بمقر الجمعية، وهي الشوط الافتتاحي «دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للخيول العربية الأصيلة «جروب 1» لمسافة 2000 متر رملي، ويتصدر الترشيحات «براق» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

إلى جانب أشواط «جودولفين مايل» لمسافة 1600 متر رملي، و«كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر عشبي، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر رملي.

توزع جوائز الشوط الرئيس بواقع 7.2 مليون دولار للأول، 2.4 مليون دولار للثاني، و1.2 مليون دولار للثالث، و600 ألف للرابع، و360 ألف للخامس، و240 ألف دولار للسادس.

بدأت قناة «ياس» يوم 22 مارس الجاري تغطيتها البرامجية الخاصة بكأس دبي العالمي للخيول، والتي ستتواصل بشكل يومي حتى موعد انطلاق الحدث العالمي الكبير يوم 27 مارس، والذي أعدت له القناة خريطة خاصة به.

وخصصت القناة عدداً كبيراً من فرق العمل للتجهيز والإعداد لهذه التغطية وخروجها بالشكل الذي يتناسب وقيمة الحدث، ويتناسب أيضاً مع التميز الذي حققته القناة في تغطية البطولة منذ اليوم الأول لإنشائها.