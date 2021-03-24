فيديو.. رياضة الإمارات تنعي «صاحب القلب الكبير»

معتصم عبدالله (دبي)

شاطر الرياضيون قيادة الإمارات وشعبها الأحزان في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الإمارات، قيادة وشعباً الصبر على المصاب الجلل.

وارتبط اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «صاحب القلب الكبير» بكافة ضروب رياضة الإمارات، بعدما عرفته ساحاتها بحضوره ودعمه المستمر لعقود في ميادين الفروسية والهجن، ورياضات البحر والألعاب التراثية، وكرة القدم وارتبط اسمه بناديي «النصر» وحتا، علاوة على توليه الفخرية لاتحاد كرة القدم بدبي عام 1969 قبل قيام الاتحاد.

وغرد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً «ودعتنا اليوم إلى جوار رب كريم.. لكنك ستبقى بيننا القدوة في العطاء والمثال في خدمة الأهل والوطن.. رحم الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأسكنه فسيح جناته».

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر «رحل عنا اليوم فقيد دبي ولم يرحل منا.. اللهم اغفر له واجمعنا به في جنات النعيم... إنا لله وإنا إليه راجعون».

واتشحت الحسابات الرسمية للاتحادات والأندية الإماراتية في مواقع التواصل الاجتماعي «السواد» حزناً على رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ونعى اتحاد الكرة الفقيد بتغريدة قال فيها «رحم الله فقيد الوطن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وأسكنه فسيح جناته»، وعبرت رابطة المحترفين الإماراتية عن مواساتها بتغريدة مماثلة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر «نفقد اليوم بقلوب مؤمنة، قائداً حكيماً، وضع بصمة مميزة في كافة المحافل، فالإنجازات لا تعد والخطط الواضحة تشهد على عقل رزين، أبدع في صعيد الحكومة الاتحادية والمجال الرياضي».

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر تغريدة قال فيها «رحمك الله يا فقيد الوطن، إنا لله وإنا إليه راجعون»، ودعا نادي الوصل بالرحمة والمغفرة للفقيد، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي «إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، لن ننساك وستبقى حياً في قلوبنا».

واعتلت صورة فقيد الرياضة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الحسابات الرسمية لأندية النصر، الوصل، وحتا، ونشرت أندية العين، الجزيرة، الوحدة، شباب الأهلي، بني ياس، اتحاد كلباء، وخورفكان تغريدات عبرت عن مشاعر الحزن والمواساة، وغرد الحساب الرسمي لنادي خورفكان قائلاً «رحم الله والد الأيتام ورجل الخير».