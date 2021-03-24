غنتوت والحبتور إلى نهائي كأس رئيس الدولة للبولو

غنتوت (الاتحاد)

تأهل «غنتوت» و«الحبتور» إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختها الـ 21، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وتقام بعد غد «الجمعة»، فيما يسبقها مواجهة «أبوظبي» و«ياس القابضة» على المركز الثالث.

كانت البطولة قد شهدت مباراتين في الجولة الأخيرة من الدور الأول لتحديد ترتيب الفرق الأربعة، وتحديد أول فريقين للصعود إلى المباراة النهائية، حيث فاز «أبوظبي» على «ياس القابضة» 11-10، سجل أهداف «أبوظبي» فارس اليبهوني وألفريدو كابيلا وجونزالو ديلتور، فيما سجل لـ «ياس القابضة» علي المري وميجيل رافائيل وجاسينتو كروتو ومانويل توكالينو.

ونجح «غنتوت» في الفوز على «الحبتور» 10-9، سجل أهداف «غنتوت» ناصر الشامسي وبابلو لورينتي وماركوس أرايا، وسجل أهداف «الحبتور» خوان جواريتش وفاكوندو سولا وفيليس إيسين ورجا أبو الجبين.

وتقام البطولة دون حضور جماهيري، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو، ورعاية شركة ياس الدولية القابضة وشركة ياس الدولية العقارية وكابكيس دوت كوم وقناة ياس.

ويتم نقل المباراة النهائية عبر قنوات أبوظبي الرياضية، بالإضافة منصة نادي غنتوت على اليوتيوب، تجاوباً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي منذ انطلاقة موسمه الرياضي المجتمعي الحالي، بتوجيهات من القيادة العليا وتعليمات مجلس أبوظبي الرياضي، ووفقاً للبروتوكول الصحي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة «كورونا».



