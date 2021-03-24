«عمومية اليد» ترفض زيادة الأجانب

رضا سليم (دبي)

رفضت الجمعية العمومية العادية لاتحاد اليد، زيادة اللاعبين الأجانب، والاكتفاء بلاعب واحد لكل فريق، في فئة الرجال، وفتحت الباب أمام الأندية بمشاركة «المقيم» وبدون تحديد مدة الإقامة، بشرط أن تكون إقامته سارية، وغير مشارك بموسم سابق بفئة المحترفين، بالإضافة إلى الموافقة على منح 5 مقاعد للأجهزة الإدارية والفنية والطبية أثناء مرافقة فرقهم بمباريات فئة الرجال.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في دبي، بحضور عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس اتحاد اليد، ومن الأعضاء ناصر الحمادي الأمين العام، وداود المليح، وعبدالله الكعبي، وفيصل الطواش، وسعود صالح وعدنان فرج، و16 ممثلاً للأندية الأعضاء، فيما غاب نبيل عاشور رئيس الاتحاد لظروف صحية.

واستعرض ناصر الحمادي جدول الأعمال، وخلال ربع الساعة الأول من أصل ساعة استغرقها اجتماع الجمعية، تمت المصادقة على المحضر السابق، واعتماد التقرير الإداري للاتحاد عن عام 2020، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، والتقارير الفنية التحكيمية والمسابقات والمنتخبات والنسائية، وخطة عمل الاتحاد لعام 2021.

وأكد عبدالسلام ربيع أن جميع المقترحات التي تقدمت بها بعض الأندية، ستتم دراستها بصورة مفصلة من اللجان الفنية بالاتحاد، متمنياً أن يتواصل تضافر جهود الجميع خلال الفترة المقبلة.

واطلع الاجتماع على 18 مقترحاً من أندية العين وشباب الأهلي والشارقة والوحدة، وعرض محمد شريف مشرف الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، أبرزها أن يبدأ الموسم الجديد ببطولة كأس الإمارات، ومقترح لإقامة بطولة على مستوى منتخبات المناطق لفرق الرجال، وتمديد الفترة الزمنية لمرحلة الشباب بثلاث سنوات بدلاً من سنتين واستحداث بطولة تحت مسمى الرديف، والمطالبة بتخفيض رسوم تسجيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق أسوة بباقي الألعاب الجماعية.

وطالب جاسم محمد ممثل الشارقة بإقامة مزيد من البطولات، كما كان سابقاً بخمس بطولات، وإضافة بطولة للنخبة، والمطالبة بتخفيض رسوم استبدال اللاعب المحترف والمقيم، وإقامة البطولات المجمعة في أيام متتالية أسوة بالبطولات الخارجية.

كما طالب عبيد المحرزي ممثل نادي الوحدة، بتسجيل 18 لاعباً بفريق الرجال بدلاً من 20 لاعباً، لإفساح المجال لبقية اللاعبين الانتقال لأندية أخرى، وطالب بأن ينظم اتحاد اللعبة مسابقات المراحل السنية على مستوى كل إمارة، في ظل الوضع الراهن لانتشار «الجائحة».

وأكد ناصر الحمادي الأمين العام أن جميع هذه المقترحات ستتم دراستها بدقة من خلال اللجان الفنية في الاتحاد وأصحاب الاختصاص، وبالتأكيد سيتم اتخاذ الأنسب والأفضل، والذي يصب في صالح اللعبة وكوادرها في نهاية الأمر، مقدماً شكره وتقديره لتعاون الأندية، مشيراً إلى أن الجميع يعمل ضمن فريق واحد.

وقال داود المليح رئيس لجنة المسابقات: بطولة دوري الرجال تشهد نظاماً جديداً في الموسم المقبل، وستتم إقامة الدوري من دور واحد في البداية بين الأندية الـ 11 المشاركة في البطولة، ومن ثم يتم في دور نصف النهائي توزيع أصحاب المراكز الستة الأولى لمجموعتين، وتلعب كل مجموعة دورتين مجمعتين، مع منح كل فريق درجات وفق ترتيبه بالمجموعة، والمرحلة الثالث يتم إضافة فريقين إلى الفرق الستة السابقة، وإقامة دوري من دور واحد بين الأندية الثمانية على ملاعب الأندية المذكورة أولاً لتحديد الترتيب النهائي، وتقام دورة بين الأندية الثلاثة الأخيرة التاسع والعاشر والحادي عشر، واستهدفنا من ذلك إقامة مزيد من المباريات.



