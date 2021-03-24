جماهير الهلال تترقب «عموري» وإدواردو

منير رحومة (دبي)

بمجرد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة المجموعة الأولى التي تضم شباب الأهلي والهلال السعودي، بدوري أبطال آسيا في الرياض، ارتفعت أجواء الحماس لدى جماهير «الأزرق» انتظاراً لعودة نجمين كبيرين لهما شعبية واسعة ومكانة خاصة، وهما البرازيلي كارلوس إدواردو الملقب بـ «السوبر»، ونجم الكرة الإماراتية عمر عبدالرحمن المتوج بلقب أفضل لاعب في آسيا 2016.

وبعد أن لعبا في الهلال جنباً إلى جنب موسم 2018-2019، يتجدد العهد بين «عموري» وإدواردو مع أجواء ملاعب الرياض، عندما يخوض «الفرسان» مبارياته، بهدف انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، ويواجهان فريقهم السابق، وبتعافي عمر عبدالرحمن وانضمامه إلى القائمة الاسيوية، تراقب جماهير الهلال أخبار شباب الأهلي، وتحضيراته للمشاركة القارية، حيث تتوقع أن يكون منافساً شرساً في دور المجموعات، بفضل ما يملكه من إمكانات كبيرة، ولاعبين متميزين.

وعبر عدد من جماهير الهلال عن سعادتهم بعودة النجمين السابقين لـ «الزعيم» إلى الرياض، معتبرين أن حضورهما يعد حدثاً كبيراً، يرفع الحماس لاستعادة الذكريات الجميلة للاعبين بالقميص «الأزرق».

ويذكر أن «الفرسان» يدشن مبارياته في المجموعة الأولى، أمام استقلال طاجيكستان 15 أبريل المقبل، بينما يلاقي الهلال في الجولة الثانية يوم 18 أبريل، قبل أن يتكرر اللقاء في الجولة الأخيرة 30 أبريل.



