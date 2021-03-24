النصر يضرب موعداً مع بني ياس في نهائي الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

ضرب النصر موعداً مع بني ياس في نهائي دوري الرجال لكرة الطائرة لموسم 2020-2021، بعد تأهله على حساب شباب الأهلي بالفوز 3-2، في المواجهة الفاصلة على صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي.

وشهدت «الفاصلة» ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين، بعدما حسم «العميد» الشوطين الأول والثاني، بنتيجة 25-23 و25-20، فيما عاد «الفرسان» للتفوق في شوطين على التوالي 25-17,25-21، قبل أن يحسم النصر التأهل في الشوط الخامس بنتيجة 25-12.

وتلعب مواجهتا الأدوار النهائية بين شباب الأهلي وحتا على المركز الثالث، وذهاب النهائي بين النصر وبني ياس يوم الجمعة المقبل، على أن يقام إياب النهائي 30 مارس، وحددت لجنة المسابقات باتحاد الطائرة 2 أبريل موعداً لإقامة «فاصلة النهائي»، حال التعادل في نتيجة مباراتي ذهاب وإياب النهائي.

وأقيمت المرحلة الأولى لدوري الطائرة بنظام الدوري من دورين، لتحديد ترتيب الفرق من الأول وحتى العاشر، وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى «بني ياس، النصر، شباب الأهلي، حتا» للمرحلة الثانية «البلاي أوف».



