«الدراجات المائية» تنطلق على شاطئ الحديريات في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي، للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تقام اليوم وغداً الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي، وهي البطولة التي تعود وبقوة في موسم الرياضات البحرية الإماراتية.

وتنطلق البطولة بمشاركة ثماني فئات، عبر المنافسة التي من المتوقع أن يصل عدد المشاركين من خلالها إلى أكثر من 40 دراجة، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المسابقة اليوم مع الفحص الفني والحضور والتسجيل الرسمي لكافة المشاركين في موقع الحدث، ثم انطلاق التصفيات الرئيسية الجمعة مع المرحلة الأولى والصباحية، والتي تضم سبع فئات، ثم المرحلة المسائية والختامية والتي تضم ثماني فئات، وتشمل الصباحية فيترانس جي بي 2، واقف ناشئين جي بي 3.3، واقف ناشئين جي بي 3.2، واقف ناشئين جي بي 3.1، واقف جي بي 2، واقف جي بي 1 وجالس جي بي 4 سبارك، في حين تنطلق الفترة المسائية مع نفس الفئات، بالإضافة إلى فئة الحركات الاستعراضية.

وتعد البطولة من المنافسات الكلاسيكية القوية في موسم الإمارات، حيث بدأت بشكل محلي في تسعينات القرن الماضي، قبل أن تنتقل إلى الصبغة الدولية بالمشاركات التي زادت لاحقاً، ومن ثم دخولها في أجندة الاتحاد الدولي مؤخراً لتكون بطولة دولية، ويتم الأخذ بنتائجها ضمن تصنيف الأبطال والمتسابقين عالمياً.

ويبدأ موسم حصد النقاط بالنسبة للمشاركين من خلال البطولة عبر هذه المحطة، خاصة أنه من المتوقع أن تمتد البطولة إلى خمس أو ست جولات، يتم استكمالها مع استئناف الموسم في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن نشهد اليوم منافسة قوية في كل الفئات، من أجل بداية قوية لجمع النقاط للوصول لألقاب موسم 2021.

من جهته، بارك سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي البحري لكل المحترفين والمشاركين عودة البطولة التي طال انتظارها للجميع، حيث أكد أنها من البطولات المهمة ضمن أجندة اتحاد الرياضات البحرية، وقال الرميثي: منذ عودة الرياضات البحرية في أكتوبر الماضي قمنا بتنظيم العديد من البطولات المتنوعة والمختلفة، وتنظيم الجولة الختامية للموسم الماضي للدراجات المائية في نوفمبر، حيث تم إغلاق الموسم بثلاث جولات، ومجدداً نشهد عودة هذه البطولة العريقة، نعتقد أنها ستكون بداية قوية للدراجات المائية، والجميع متأهب ومستعد من أجل المنافسة.

وأكد الرميثي أن الرياضة بصفة عامة تجاوزت وبنجاح مع مختلف المجالات والقطاعات الأخرى تأثير جائحة كورونا، خاصة مع عودة كل الأنشطة والمنافسات، وقال: اليوم نشارك في ظل احترازات وقائية قوية وتطبيق لقوانين تنظيم البطولات، وبالتالي نسير في طريق صحيح للتعافي من هذه الجائحة، والعودة بشكل كامل في القريب العاجل، نثمن جهود اللجنة العليا للأزمات والطوارئ، وأيضاً الجهود التي تقوم بها كل المؤسسات في الدولة لتطوير آلية مواجهة «كوفيد 19» للأفضل.

وشدد الرميثي على أن اليوم لن يكون سهلاً أبداً أمام كافة المشاركين، خاصة أنها بداية الموسم لهذه البطولة، وقال: نتوقع منافسة قوية ورغبة في الوصول للمراكز الأولى لبدء حصد النقاط، ما نؤكده أن المتعة ستكون حاضرة في كل سباق من السباقات الثمانية التي تنطلق اليوم على مرحلتين، ووجه الرميثي الشكر إلى إدارة شاطئ الحديريات، وشركة مدن لتعاونهما على تنظيم السباق في شاطئ الحديريات والدعم الكبير الذي قدمته للحدث.



