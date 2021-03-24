حمدان بن راشد.. 65 عاماً في صرح «قلعة العميد»

دبي (الاتحاد)



تولى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئاسة نادي النصر عام 1966، واستمر في رئاسة النادي على مدار 65 عاماً، وأصبح النادي صرحاً شامخاً مع فترة تأسيس اتحاد الكرة عام 1971 ليواكب تلك الفترة بقوة، خصوصاً وأن النادي هو عميد الأندية.

وخلال فترة رئاسته، وتحديداً في عام 1978 تم افتتاح استاد آل مكتوم، ملعب نادي النصر، الذي يعد أحد الملاعب المتميزة في قلب لؤلؤة الخليج، حيث استضاف العديد من البطولات الدولية والقارية والعربية، وأيضاً أهم وأبرز الأحداث الرياضية الكبرى، منها مباريات كأس العالم لمنتخبات الشباب عام 2003.

وكان النادي مسرحاً على مدار سنوات طويلة لزيارة أهم الأندية العالمية مثل سانتوس ونجمه الأسطوري بيليه عام 1970، وساوباولو البرازيلي خلال زيارته لدبي عام 1973، وكذلك ليفربول الإنجليزي مرتين إحداهما عام 1978 وكان وقتها متوجاً بأبطال أوروبا، ثم أرسنال الإنجليزي شهر نوفمبر من عام 1976، ونوتينجهام فورست وأستون فيلا ومعسكر نادي أي سي ميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ وهامبورغ وبروسيا مونشينجلادباخ.

ونظم النادي البطولة العربية الثانية للأندية أبطال الكؤوس في ديسمبر عام 1991 بمشاركة عربية واسعة، حيث توج باللقب فريق الأولمبي المغربي، بعد تفوقه في النهائي على نادي المقاولون العرب المصري، واستضاف النادي الكثير من اللقاءات والمباريات العربية، منها لقاء كأس دبي الذهبية بين المريخ السوداني والزمالك المصري عام 1990. وبطولة التعاون لكرة القدم وغيرها من المناسبات الكروية.