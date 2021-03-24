شاهد رياضة.. التعادل الأول



عمرو عبيد (القاهرة)

احتاج المنتخب الهولندي الأول إلى 6 سنوات، ليحقق أول انتصار له في مواجهة الكرة الإنجليزية، بعد انطلاق سلسلة المباريات بينهما عام 1907، إلا أن الإنجليز كانوا يخوضون تلك المباريات بفريق من الهواة، خاصة أمام منتخبات الدول الأوروبية الأخرى، بخلاف الخاضعة لسيطرة المملكة المتحدة، بجانب أزمات الإدارات الإنجليزية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولهذا لم يتم منح تلك المباريات الأولى الصفة الرسمية، لكن التاريخ القديم يشير إلى تحقيق منتخبات إنجليزية الانتصار 6 مرات متتالية على هولندا، بين عامي 1907 و1912، حتى تمكن «البرتقالي» من اقتناص أول فوز يوم 24 مارس 1913، بهدفين مقابل هدف، ثم عاد التفوق الإنجليزي في 4 مواجهات متتالية، قبل أن يفوز «الطواحين» على الفريق الثاني للمنتخب الإنجليزي عام 1950، بثلاثية نظيفة.

ويمكن القول إن أول مباراة ودية رسمية بين المنتخبين، انطلقت عام 1935، وفاز بها «الأسود الثلاثة»، ثم أتبعها بانتصار عريض، بلغ ثمانية أهداف مقابل هدفين عام 1946، حتى تمكن المنتخب الهولندي من تحقيق «التعادل الأول»، في مباراة رسمية أمام نظيره الإنجليزي عام 1964، عندما استضاف الملعب الأولمبي في أمستردام تلك المباراة، يوم 9 ديسمبر، وأمام أنظار 60 ألف متفرج، تمكن الأسطوري كوين موليجن، من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة 77، من مراوغة رائعة عبر الجناح الأيسر وتسديد كرة ماكرة سكنت الشباك الإنجليزية، ومن المعروف أن موليجن جناح فينورد القدير الراحل، كان يملك موهبة غير عادية، وصفها الأيقونة، يوهان كرويف، بالخارقة، إلا أن مهاجم «الأسود الثلاثة»، جيمي جريفز، أدرك التعادل قبل نهاية المباراة بخمس دقائق فقط، من توغل عميق داخل منطقة الجزاء، بمشاركة من الأسطوري بوبي تشارلتون، لتبدأ سلسلة طويلة من التعادلات بين المنتخبين بلغت 9 مباريات من إجمالي 20 مواجهة لاحقة.



