حمدان بن راشد.. «فارس رياضة الإمارات» يترجل

رضا سليم (دبي)

ترجل المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «فارس الرياضة الإماراتية» عن صهوة جواده، وكتب المشهد الأخير في يوم وداعه، وترك خلفه إرثاً لكل الأجيال وبصمات خالدة لا تنسى في ذاكرة التاريخ، قدم الكثير للرياضة الإماراتية منذ الرعيل الأول وعرفته ساحات الرياضة بحضوره المستمر لعقود طويلة وأياديه البيضاء واضحة المعالم في كل المجالات، فهو القلب النابض لرياضة الإمارات وأحد قادة الحركة الرياضية ليس فقط على مستوى رياضة الخيول، بل على مستوى كل الرياضات، بداية من كرة القدم، وبالتحديد من رئاسة نادي النصر منذ عام 1966، وحصل على لقب «عميد» رؤساء الأندية في العالم، وتولى الرئاسة الفخرية لاتحاد كرة القدم عام 1969، كما شمل برعايته نادي حتا، فنهض الإعصار ولعب مع الكبار.

كانت آراء المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم تعد نبراساً لكل الأجيال خاصة في كرة القدم عندما يلتقي الإعلام سنوياً في مجلس الفهيدي، المنبر الإعلامي الكبير، الذي ارتبط مع إقامة سباق القفال السنوي للسفن الشراعية 60 قدماً، وكان الجمهور الرياضي بمختلف ألوانه يترقب أحاديثه التي تلامس الحقيقة وتعبر بصدق عن كل قضايانا الرياضية.

يعد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أحد أهم وأكبر ملاك ومربي الخيول في العالم، وعرفته الخيول وساحاتها بـ «الفارس النبيل»، ويتردد اسمه في المضامير العالمية، خاصة مع الإنجازات التي حققها، والتي تركت بصمة واضحة في مضامير العالم، بالإضافة إلى السباقات والمبادرات التي تحظى بدعم سموه، خاصة سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وتعود بداية رحلته معها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما أسّس سلسلة من المزارع النموذجية والإسطبلات العالمية لتربية الخيول في عدد من البلدان المشهورة بصناعة الفروسية وتربية الخيل وسباقاتها، وكانت البداية بشراء إسطبلات شادويل ستيت في المملكة المتحدة، ثم ديرنزتاون في إيرلندا، ثم مزرعة شادويل فارم بولاية كنتاكي في أميركا، وحققت شهرة واسعة في مجال إنتاج الخيول الأبطال، وتحقيق نتائج قياسية في فترة زمنية قصيرة، ما جعلها من أفضل الإسطبلات العالمية إنتاجاً للخيول الأبطال.

ولعب المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كأكبر مالك ومنتج للخيول العربية، دوراً رئيساً في امتلاك المواطنين أجود السلالات، وتشجيع مشاركتهم في مختلف السباقات، ودعم وتطوير صناعة تربية الخيل، وإعلاء شأن الجواد العربي، فقد ساهم في تطور وازدهار سباقات الخيول العربية الأصيلة في مختلف أنحاء القارة الأوروبية وساواها مع سباقات «الثوروبريد»، وتوجه الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية بجائزة أفضل مالك ومربٍّ للخيول العربية على مستوى العالم، ويعد أول مالك خيل عربي ينال الفوز ببطولة الديربي الإنجليزي لمرات متعددة منذ عام 1989، وأول مالك عربي يفوز بالبريدرز كب كلاسيك الأميركي، وفاز بكأس دبي العالمي وملبورن كب مرتين، إضافة إلى الألفي جينيز الفرنسي، علاوةً على فوزه المتواصل في سباقات الفئة الأولى «جروب ون» في كل من أوروبا وأميركا وأستراليا والإمارات.

وتعد جائزة حمدان بن راشد لسباقات الخيول العربية الأصيلة، من أشهر الجوائز على الساحة العالمية، حيث تنظم الجائزة سباقات مميزة للخيول العربية في كل من إيطاليا، هولندا، فرنسا، قبل أن تبلغ قمتها بسباق دبي الدولي بمضمار نيوبري في المملكة المتحدة، كما دخلت سباقات الجائزة للساحة الأميركية.

65 عاماًً قائداًً لـ«قلعة العميد»

تولى المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئاسة نادي النصر عام 1966، واستمر في رئاسة النادي على مدار 65 عاماً، وأصبح النادي صرحاً شامخاً مع فترة تأسيس اتحاد الكرة عام 1971 ليواكب تلك الفترة بقوة، خصوصاً أن النادي هو عميد الأندية.

وخلال فترة رئاسته، وتحديداً في عام 1978 تم افتتاح استاد آل مكتوم، ملعب نادي النصر، الذي يعد أحد الملاعب المتميزة في قلب لؤلؤة الخليج، حيث استضاف العديد من البطولات الدولية والقارية والعربية، وأيضاً أهم وأبرز الأحداث الرياضية الكبرى، منها مباريات كأس العالم لمنتخبات الشباب 2003.

وكان النادي مسرحاً على مدار سنوات طويلة لزيارة أهم الأندية العالمية، مثل سانتوس ونجمه الأسطوري بيليه عام 1970، وساوباولو البرازيلي خلال زيارته دبي عام 1973، وكذلك ليفربول الإنجليزي مرتين إحداهما عام 1978، وكان وقتها متوجاً بأبطال أوروبا، ثم أرسنال الإنجليزي شهر نوفمبر من عام 1976، ونوتنجهام فورست وأستون فيلا، ومعسكر نادي أي سي ميلان الإيطالي، وبايرن ميونيخ، وهامبورج، وبروسيا مونشينجلادباخ.

ونظم النادي البطولة العربية الثانية للأندية أبطال الكؤوس في ديسمبر عام 1991 بمشاركة عربية واسعة، حيث توج باللقب فريق الأولمبي المغربي، بعد تفوقه في النهائي على نادي المقاولون العرب المصري، واستضاف النادي الكثير من اللقاءات والمباريات العربية، منها لقاء كأس دبي الذهبية بين المريخ السوداني والزمالك المصري عام 1990. وبطولة التعاون لكرة القدم وغيرها من المناسبات الكروية.

الأب الروحي

يعد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لعدد من الأندية والرياضات التي دعمها ووضعها على الطريق الصحيح في مقدمتها نادي حتا الذي عاد إلى دوري المحترفين بفضل دعم المغفور له، وقدم «الإعصار» صورة مميزة في الدوري مع الكبار، كما دعم الفقيد الراحل لعبة الشطرنج، وبالتحديد نادي دبي للشطرنج والثقافة، ويقدم لهم مكرمة سنوياً من أجل دعم اللاعبين، وتشجيعهم على التألق ورفع علم الدولة في كل المحافل.

رئاسة فخرية

تولى المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الرئاسة الفخرية لاتحاد الكرة في 23 ديسمبر عام 1969، وأهدى كرة القدم الإماراتية، المقر الحالي لأكبر الاتحادات الرياضية والكائن بمنطقة الخوانيج، والذي أصبح بمثابة مدينة كروية رياضية مصغرة، بسبب وفرة الإمكانيات التي قدمتها الحكومة لدعم مسيرة الكرة الإماراتية، ويعود له الفضل في توفير كل الاحتياجات الخاصة لمبنى اتحاد الكرة الذي يعد مفخرة على مستوى المباني الخاصة لأكبر هيئة رياضية كروية ليس فقط في الدولة، وإنما على مستوى الوطن العربي.

سباق القفال ملحمة الماضي

كان المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم صاحب فكرة سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي وصل إلى النسخة الثلاثين «اليوبيل اللؤلؤي»، والذي انطلق منذ عام 1991 بفكرة من سموه لإحياء الموروث الحضاري لدولتنا، وبتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وينطلق السباق سنوياً من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي لمسافة تزيد عن 50 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، ويحظى بمشاركة قياسية كل عام، حيث وصل العدد في النسخة الماضية، والتي حملت الرقم 29 إلى 130 سفينة على متنها ما يزيد على 3000 بحار.