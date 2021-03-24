شراكة استراتيجية بين «أبوظبي الرياضي» و«عربي الجامعات»

أبوظبي (الاتحاد)

أقر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية شراكة استراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، في اجتماعه الذي انعقد عن بُعد عبر، برئاسة الدكتور سعيد الحساني، وحضره نواب الرئيس، والدكتور حمد كرم الكعبي الأمين العام، وعلي مسري الظاهري المدير التنفيذي وجميع أعضاء المكتب بكامل هيئته.

وأكد الدكتور سعيد الحساني أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا والموضوعات التي تهتم بتطوير الرياضة الجامعية العربية، ودعم الأنشطة اللا صفية كجزء لا يقل أهمية عن الجانب الأكاديمي في العملية التعليمية.

وقال: أقر المكتب في اجتماعه عمل شراكة استراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، لأن المجلس هو الداعم الرئيس لجميع أنشطة الاتحاد وفعالياته ومسابقاته، كما تقرر البدء بوضع الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2021-2024 التي تشمل الرؤية والرسالة والقيم والأهداف وهيكلة العمل بالاتحاد، وسيتم وضعها خلال 3 أشهر، ومن ثم عرضها على المكتب التنفيذي لاعتمادها.

وأضاف: تمت الموافقة على إقامة الدورة الرياضية الجامعية العربية الثالثة في ديسمبر من العام الحالي، وإذا لم تسمح الظروف تقام في مارس 2022 بمشاركة متوقعة بين 12 إلى 15 دولة، كما تم اعتماد مسابقات الذكور وعددها سبعة، هي سباعيات كرة القدم، الكرة الطائرة، الجيو جيتسو، التايكواندو، تنس الطاولة سباق الطريق - الضاحية، ويتوقع أن يكون عدد المشاركين الإجمالي فيها، لاعبين وإدارييين ولاعبين، 1200 مشارك.

بجانب اعتماد مسابقات الإناث وعددها خمس، هي خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، التايكواندو، الجيو جيتسو، سباق الطريق-الضاحية، ويبلغ عدد المشاركات فيها من لاعبات وإداريات 885.

وقال الحساني: هناك مقترحات عدة لإقامة الدورة العربية، وفي حالة تعثر إقامتها حسبما هو مخطط له، لن يتم إلغاؤها، بل تقام عبر التقنية المرئية، مع تخفيض الألعاب والتركيز على الألعاب الفردية وتخفيض عدد المشاركين إلى 1000 مشارك ومشاركة، والموافقة على تنظيم مؤتمر الرياضة الجامعية وكوفيد 19 «التداعيات-المواجهة-التحدي»، على هامش الدورة وفق ما تم التخطيط له من لجنة التعليم والتطوير، من حيث تسميته ومحاوره وشكل إقامته.



