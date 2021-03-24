أهلي جدة يختار السومة وفيجسا في قائمة «أبطال آسيا»

جدة (د ب أ)

وقع اختيار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، على السوري عمر السومة، والصربي ليوبومير فيجسا ليكونا العنصرين الأجنبيين الوحيدين في القائمة الأولية المرفوعة للاتحاد الآسيوي للعبة، تأهباً للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها أن قائمة الأهلي الأولية لم تضم من الأجانب سوى السومة هداف الفريق وفيجسا، في إشارة واضحة إلى احتمالية كبيرة للتغيير، قبل أول مباراة للفريق بأسبوع، بحسب نظام البطولة الذي يتيح للفرق المشاركة فرصة التغيير.

وضمت قائمة الأهلي الأولية كلاً من محمد العويس، وياسر المسيليم ومحمد الربيعي، وعبدالله عبده في حراسة المرمى، كما ضمت عبد الباسط هندي وعبدالله الحسون وعبدالرحمن غريب، وأحمد النخلي وعلي الأسمري، وهيثم عسيري، وهاني الصبياني، وحسن العلي، وحسن القيد وحسين المقهوي، ومحمد بصاص، ومحمد آل فتيل، ومحمد المجحد، ومعتز هوساوي، ومهند عسيري، ونوح الموسى، وعمر السومة، وسلمان المؤشر، وسلطان مندش، وطلال عبسي، ويزيد البكر، وزياد الجهني وفيجسا.

ويستضيف الأهلي في جدة مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا، التي تضم إلى جانبه الدحيل والشرطة والاستقلال.