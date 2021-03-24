هاليب: الألقاب والأولمبياد أهم من التصنيف

رومانيا (رويترز)

قالت سيمونا هاليب المصنفة الثالثة عالمياً في التنس: إنها تركز على الفوز ببطولات أكثر من تصنيفها العالمي،‭ ‬وستسعى لحصد ألقاب في البطولات الأربع الكبرى والأولمبياد هذا العام بعد عام 2020، الذي تضرر بشدة بسبب وباء «كوفيد-19».

وتتقدم اللاعبة الرومانية «29 عاماً»، كوكبة من اللاعبات البارزات في بطولة ميامي المفتوحة، والتي ستكون أول بطولة تلعبها هاليب في الولايات المتحدة، منذ بداية «الجائحة»، بعد انسحابها من أميركا المفتوحة في أغسطس بسبب مخاوف صحية.

وقالت المصنفة الأولى على العالم سابقاً «هدفي الفوز بألقاب في البطولات الأربع الكبرى، واستهدف أيضاً اللقب الأولمبي هذا العام، لأني أرغب في حصد ميدالية أولمبية خلال مسيرتي، لذا أركز الآن على الألقاب أكثر من التصنيف العالمي».

وفازت هاليب الحاصلة على لقبين في البطولات الأربع الكبرى بثلاثة ألقاب متتالية في 2020 «دبي في فبراير قبل الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا وبراج وروما في أغسطس وسبتمبر على الترتيب»، وتحقق ذلك رغم قيود السفر، وعدم قدرتها على التدرب بانتظام.

وعبرت هاليب عن سعادتها بالمشاركة في ميامي، وهي بطولة لم يسبق لها الفوز بلقبها، رغم أنها تعاني قليلاً من مشكلة في الكتف، وستواجه منافسات بارزات مثل الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى، واليابانية نعومي أوساكا المصنفة الثانية.

ولا تزال القيود الصحية مفروضة في بطولة ميامي، في تذكرة للجميع بأن الحياة لم تعد لطبيعتها بعد.

وقالت هاليب التي تعافت من إصابة خفيفة بفيروس كورونا العام الماضي، وحصلت على التطعيم: «ما زلنا نعيش في فقاعة صحية، إنه أمر مجهد أن تعيش هذه الأجواء أسبوعياً، لكن يجب أن نحترم القواعد، وأشعر براحة أكبر الآن في السفر والتنقل».



