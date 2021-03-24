ليكرز.. طعنات في «قلب مجروح»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

مني لوس أنجلوس ليكرز حامل اللقب بهزيمة ثالثة توالياً، وجاءت على يد نيو أورليانز بيليكانز 111-128 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي شهد فوزاً جديداً لفينيكس صنز ودنفر ناجتس خارج الديار.

وبانتظار العودة إلى «ستايبلس سنتر»، حيث يخوض أربع مباريات متتالية، وأولها ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية الفائز «الثلاثاء» على جولدن ستايت ووريرز 108-98، بفضل توبياس هاريس «25 نقطة و13 متابعة»، والأسترالي بن سيمونز «22 مع 8 متابعات»، مني ليكرز بهزيمة رابعة في آخر خمس مباريات له بعيداً عن معقله.

وبغياب نجمه ليبرون جيمس الذي تعرض لإصابة السبت ستبعده لأسابيع عدة، وانضم بالتالي إلى المصابين الآخرين أنتوني ديفيس، والإسباني مارك جاسول، عانى حامل اللقب أمام بيليكانز الذي وصل الفارق بينه وبين ضيفه حتى 30 نقطة في الشوط الثاني من اللقاء الذي تألق فيه لاعب ليكرز السابق براندون إينجرام وزيون وليامسون.

وقدم إينجرام أفضل مباراة له من ناحية التسجيل، بعدما دك سلة فريقه السابق بـ36 نقطة، فيما بات وليامسون أول لاعب تحت الـ21 عاماً في تاريخ الدوري يسجل 20 نقطة أو أكثر لـ21 مباراة متتالية، وذلك بإنهائه اللقاء مع 27 نقطة و9 متابعات.

وفي ظل غياب لاعب ليكرز السابق لونزو بول للإصابة، لعب كل من نيكايل ألكسندر-ووكر «18 نقطة» وكايرا لويس جونيور «16» وجاكسون هايز «15 في 19 دقيقة» دوراً أساسياً في الفوز التاسع عشر لبيليكانز في 43 مباراة، فيما كان مونتريزل هاريل «18 نقطة» وكايل كوزما وماركيف موريس «16 لكل منهما» الأفضل في صفوف ليكرز إلا إن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب حامل اللقب هزيمته الـ16 في 44 مباراة.

وشدد مدرب ليكرز فرانك فوجل على ضرورة أن يتحسن فريقه هجومياً بغياب جيمس وديفيس، وقال: أن نكون منظمين هجومياً فهذا يشكل على الأرجح الأولوية بالنسبة لي في الوقت الحالي، سنحافظ على إيجابيتنا، لدينا ثقة كبيرة بهذه المجموعة، ويمكننا الفوز حتى في ظل غياب ليبرون وأي دي ديفيس.

وواصل فينيكس صنز تألقه هذا الموسم، خاصة خارج ملعبه، حيث حقق فوزه السابع بعيداً عن الديار، وجاء على حساب ميامي هيت وصيف البطل 110-100.

والمرة الأخيرة التي فاز بها فينيكس بسبع مباريات متتالية بعيداً عن ملعبه، تعود إلى أوائل عام 2007، أي حين كان لاعباه ديفين بوكر وميكال بريدجز في العاشرة من عمرهما.

ويدين فينيكس بالفوز التاسع والعشرين هذا الموسم إلى بوكر ودياندري أيتون اللذين سجلا 23 و17 نقطة توالياً مع 16 متابعة للثاني، كما أسهم أيضاً لاعب هيت السابق جاي كراودر «13 نقطة» وبريدجز «12» في وضع فريق المدرب مونتي وليامس على بعد مباراتين من يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية.



