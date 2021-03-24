«ماركا»: «الدون» جاهز للرحيل إذا طلبه «الملكي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تواصل الصحافة الإسبانية تغذية وتأكيد الافتراض القائل إن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، سيعود إلى ريال مدريد، إذ ذكرت صحيفة «ماركا» أن «الدون» سيكون جاهزاً للرحيل عن «السيدة العجوز» بمجرد أن يتلقى عرضاً من ناديه السابق للعودة إلى صفوفه، وقالت الصحيفة: إن رونالدو «36 عاماً» متحمس جداً لهذا الاحتمال، وإنه مقتنع بأنه ما زال يمثل فائدة كبيرة للفريق «الملكي» الذي سجل معه 450 هدفاً في 438 مباراة، من 2009 إلى 2018.

وأضافت: إذا كان رونالدو يأمل في مغادرة إيطاليا حقاً، فعليه أن يحصل أولاً على موافقة «السيدة العجوز»، لأن عقده ينتهي في يونيو 2022. وقالت الصحيفة: التصريحات الأخيرة الواردة من النادي الإيطالي تشير إلى صعوبة التوصل إلى أرضية وفاق بين الطرفين، إذ صرح أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس، قائلاً: ما زال هناك أكثر من عام على نهاية عقد رونالدو، ونحن سعداء باستمراره معنا.

وكان هذا الجدل الإعلامي بشأن مستقبل رونالدو، قد تأجج واشتعل منذ خروج يوفنتوس من دور الـ16 لدوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» أمام بورتو البرتغالي، إلا أن الحديث عن عودة رونالدو المحتملة للريال، اتسع نطاقه وزاد انتشاره في كل وسائل الإعلام الأوروبية، وبوجه خاص الإسبانية والإيطالية، منذ أن فتح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الباب أمام عودة رونالدو، بتصريحاته للتلفزيون الإيطالي وقوله: هذا ممكن، هذا ممكن، قبل أن يخفف من أثر تصريحه بقوله: نحن نعرف كريستيانو الشخص واللاعب، وندرك ما فعله في ريال مدريد، ولكنه اليوم لاعب في يوفنتوس ويجب أن نحترم ذلك من أجله ومن أجل «السيدة العجوز».



