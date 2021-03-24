القيمة السوقية لهازارد تنخفض إلى 40 مليون يورو!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يهنأ البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، باللعب بانتظام للفريق الملكي، بسبب الإصابات المتكررة التي لازمته منذ وصوله إلى مدريد عام 2019، قادماً من تشيلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون يورو، وكل ما حققه مع «الميرنجي» طوال تلك الفترة لا يتعدى مجرد تسجيل 4 أهداف وصناعة 7 أهداف، ولم يظهر على الإطلاق بالمستوى الفني والبدني الذي كان عليه، عندما كان لاعباً متألقاً مع «البلوز»، ومثيراً لإعجاب وانبهار الجماهير الإنجليزية.

ونتيجة لهذا الوضع المتدهور لهذا النجم البلجيكي، تراجعت قيمته السوقية من 100مليون يورو إلى 40 مليون يورو فقط، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تحديد قيمة لاعبي كرة القدم. وكانت هذه القيمة السوقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، خلال فترة وجود هازارد في تشيلسي، ولعبه في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»،إذ أصبحت بعد عام من وصوله إلى لندن 48 مليون يورو عام 2014، ثم ارتفعت مرة أخرى عامي 2015 و2016 إلى 75 مليون يورو، ثم كان التطور المذهل بدءاً من 2018، وهو العام الذي انتقل فيه النجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، إذ ارتفع سعر هازارد إلى 150 مليون يورو.

وكان ريال مدريد ضم هازارد في 2019، ولم تقم له قائمة من وقتها وانخفضت قيمته السوقية يوماً بعد يوم، وموسماً تلو الآخر، إلى أن وصلت إلى هذا الرقم الذي أورده موقع «ترانسفير ماركت».

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أنه رغم كل هذه الإصابات والمتاعب العضلية المتتالية، وأيضاً إصابته بفيروس كورونا، إلا أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لم يفقد الثقة في إمكانية عودته إلى مستواه العالي، وإن كان اعترف قائلاً: هازارد لم يعد في حالة تسمح له بأن يكون معنا، ولم نعد نجد الكلمات التي نقولها تفسيراً لحالته، وربما يصدر النادي بياناً يوضح فيه ذلك، وأتمنى أن تكون هناك أنباء سعيدة، وقال: هناك شيء ما يحدث لهازارد منذ مجيئه إلى مدريد، فلم يكن يصاب إلا نادراً مع تشيلسي، ولا على امتداد مسيرته الكروية قبل «البلوز»، وما يحدث له عندنا جديد عليه، ولكننا لن نتخلى عنه وسنساعده على الدوام.



