اتفاق على توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحادين الإماراتي والإسرائيلي للكاراتيه مايو المقبل

عقد اتحاد الامارات للكاراتيه برئاسة اللواء /م/ ناصر عبدالرزاق الرزوقي اجتماعاً تنسيقياً مع نظيره الإسرائيلي برئاسة موشى بوتشنيك، عبر تقنية الاتصال المرئي" زووم".

وعبر الرزوقي عن تقديره لرغبة الاتحاد الإسرائيلي في التعاون والشراكة مع الاتحاد الإماراتي، لتبادل الخبرات والبرامج والمعسكرات الداعمة للتطوير، بما يخدم الطرفين.

شهد الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الحيوية ومنها الاتفاق على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الاتحادين في شهر مايو من العام الجاري، تتضمن عددا من البنود المحددة منها المعسكرات والخبرات وبطولات الصداقة، ودورات المدربين والحكام وجرت مناقشة الترتيبات والآليات التي يمكن من خلالها التطبيق الفعال لبنود تلك الشراكة.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإماراتي يملك تجربة مميزة في رياضة الكاراتيه تجعله واحدا من أهم الاتحادات في آسيا، في ظل رئاسة سعادة اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي لمجلس إداراته، وموقعه أيضا كنائب أول لرئيس الاتحاد الدولي، فضلا عن دور الاتحاد المؤثر على المستويين الخليجي والعربي.

وأكد البيان، الصادر الثلاثاء، عن اتحاد الإمارات للكاراتيه أن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لجهود الاتحاد الخاصة بتعزيز العلاقات مع مختلف الاتحادات الوطنية في العالم، وتطوير منظومة الكاراتيه والاستفادة من الخبرات لرفع المستوى الفني والإداري وتعزيزاً للتعاون المشترك بين الاتحادين.

حضر الاجتماع راشد آل علي الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، والمهندس حميد شامس الأمين العام المساعد ومريم الشامسي عضو المجلس والخبير محمد عباس المدير التنفيذي. ومن الاتحاد الاسرائيلي، جمال سعدي نائب الرئيس، وبريدراج روجوزارسكي، ويوسي رابين أعضاء المجلس، وجعدون سشواب المدير العام.