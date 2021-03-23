ليفركوزن يقيل بوس ويعين وولف

دوسلدورف (د ب أ)

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني إنهاء عمل المدير الفني بيتر بوس بسبب سوء النتائج، وإسناد مهمة تدريب الفريق إلى هانس وولف.

وذكر النادي في بيان أنه يهدف إلى تحقيق تحول في نتائج الفريق، من أجل حسم المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.

وكان الهولندي بيتر بوس قد تولى تدريب ليفركوزن في عام 2019، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الألماني «بوندسليجا»، ليفقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا. وحقق ليفركوزن بداية جيدة في الموسم الحالي، لكن نتائجه تراجعت في الفترة الأخيرة ليتراجع الفريق إلى المركز السادس بجدول الدوري، وقد خسر الفريق مباراته الماضية أمام هيرتا برلين 0-3 الأحد.

وقال رودي فولر المدير الإداري للنادي: «في ضوء التطورات التي شهدتها الأسابيع الماضية على مستوى كرة القدم، خلصنا إلى أنه لا مفر من الانفصال عن بيتر بوس».