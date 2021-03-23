«سيدات النصر» بطلاً لكأس رئيس الدولة للسلة

علي معالي (دبي)

توج فريق النصر للسيدات بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، بفوزه على فريق الشارقة لرياضة المرأة على صالة نادي النصر بنتيجة 75 مقابل 67.

توج الفائزات فريد القيواني عضو مجلس إدارة الاتحاد، وندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في مباراة جاءت قوية من الفريقين وأدارها الدولي سالم الزعابي والدولي محمد ريان واليونانية ساندرا.

تقدم الشارقة في الربع الأول بنتيجة 12/ 9، وتعادلا في الربع الثاني 17/ 17، واستطاع فريق النصر التفوق في الربعين الثالث والرابع بنتيجة 26/ 17,23/ 21، ليتوج النصر بلقبين هذا الموسم وهما الدوري ثم الكأس.