24 لاعباً في قائمة الشارقة الآسيوية

علي معالي (الشارقة)

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم قائمة الفريق الأولية المشاركة في دوري أبطال آسيا في نسختها الجديدة، والتي تنطلق الشهر المقبل وضمت 24 لاعباً، هم عادل الحوسني، درويش أحمد، حمود حويج لحراسة المرمى، وشاهين عبدالرحمن، حمد جاسم، سالم سلطان، عبدالله غانم، الحسن صالح، علي محمد الظنحاني، خالد الظنحاني، ماجد سرور، محمد عبدالباسط، سيف راشد، محمد خلفان، خالد باوزير، سالم صالح، أحمد إبراهيم سرور، عبدالعزيز سالم الكعبي، عبدالرحمن جمعة ربيع، سعيد عبيد الكعبي، عبدالله إبراهيم السويدي، والثنائي الأجنبي إيجور كورنادو وكايو لوكاس والآسيوي الأوزبكي شوكوروف

وضمت القائمة مجموعة من اللاعبين الشبان، ويحق للشارقة بحسب اللوائح، استبدال 8 لاعبين، سواء بالحذف أو الإضافة قبل المباراة الأول في البطولة بـ7 أيام، وبحسب اللوائح أيضاً يحق لكل فريق تسجيل 30 لاعباً بحد أقصى و18 بحد أدنى.

وكان فريق الشارقة قد عاد للتدريبات، استعداداً للمرحلة المقبلة محلياً وآسيوياً.